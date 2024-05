Cantor e influenciador brigam em amistoso de artistas de São Paulo x Rio

Do UOL, em São Paulo

O cantor Hariel e o influenciador Xurrasco entraram em conflito no início do Duelo dos MCs, amistoso beneficente contra a fome disputado no Canindé.

O que aconteceu

A confusão começou após falta dura de Messão em Hariel, que foi ao chão com seis minutos de bola rolando. O time do Rio havia acabado de inaugurar o placar com RD.

Xurrasco comemorou na cara de Hariel, que se levantou e agrediu o adversário com um pontapé. O influenciador caiu após ser atingido, outros jogadores se envolveram e teve início um bolinho no meio de campo. A cena foi gravada pela transmissão da CazéTV.

O clima esquentou, e seguranças precisaram entrar em campo para acalmar os ânimos. Torcedores presentes no estádio invadiram o gramado, o que atrasou ainda mais o reinício de jogo. Policiais militares também foram acionados, mas a briga não se estendeu.

O árbitro amarelou os dois envolvidos e retomou a partida depois de cerca de 20 minutos. O time do RJ venceu por 2 a 0 e levou a melhor na revanche, já que os paulistas levaram a melhor no primeiro jogo, disputado no Rio de Janeiro. Após o apito final, Xurrasco falou sobre o ocorrido.

Máximo respeito ao Hariel. É um cara que considero fora de campo, mas é aquilo, dentro de campo é outra coisa. Se quer jogar assim, manda jogar escolinha. Xurrasco, à CazéTV

Assista ao lance

MC Hariel e Xurrasco entram em briga no Duelo de MCs pic.twitter.com/TUJNwtx91c -- RAP MAIS (@RapMais) May 1, 2024