Brusque-SC x Atlético-GO: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O técnico Jair Ventura falou sobre o duelo que marca o início da terceira fase da Copa do Brasil. Virada de chave, concentração e sequência no sul! A palavra do professor! ???? #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/bQ3Y4hbzaV

? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) April 30, 2024