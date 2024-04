Com três atletas do Santos, perfil da Série B do Brasileirão divulga o time da primeira rodada

Nesta quinta-feira (25), o perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou os melhores da primeira rodada do torneio. João Paulo, Diego Pituca e Guilherme foram os representantes do Santos na equipe. O time foi eleito através de 60 mil votos populares em enquetes feitas no Instagram.

Foram mais de 6??0?? mil votos em um show de interação nos stories da rede vizinha! Vocês participaram e o #TimeDePrimeira da 1ª rodada do #BrasileiraoBetnacional está formado! Vote e participe com a gente ao fim de cada rodada! Semana que vem tem mais! ? pic.twitter.com/pWv3RspT64 ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) April 25, 2024

A presença dos jogadores santistas está relacionada à vitória contra o Paysandu na primeira rodada por 2 a 0 na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Guilherme e Pedrinho. O Peixe agora encara o Avaí nesta sexta-feira (26), no estádio da Ressacada, às 20h pelo horário de Brasília.

O clube com mais representantes na equipe da primeira rodada da Série B é o Sport, com quatro jogadores. Luciano Castán, Felipinho, Felipe e Romarinho se destacaram na vitória do clube pernambucano contra o Amazonas por 3 a 2 no sábado passado (20).

Confira a relação completa da equipe da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024:

João Paulo (Santos)

João Vitor (Vila Nova)

Luciano Castán (Sport)

Bernardo (Botafogo-SP)

Felipinho (Sport)

Diego Pituca (Santos)

Geovane (Novorizontino)

Felipe (Sport)

Luciano Naninho (Vila Nova)

Guilherme (Santos)

Romarinho (Sport)

A segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira (26) com dois jogos às 19h. O Sport recebe o Vila Nova na Arena Pernambuco, enquanto o Ituano enfrenta o Operário-PR no Novelli Júnior, em Itu.