Monaco vence o Clermont e se isola na segunda colocação do Campeonato Francês

Jogando em casa, no Stade Louis II, o Monaco não tomou conhecimento do Clermont e venceu o jogo deste sábado por 4 a 1. Os gols da partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês foram feitos por Minamino, Embolo e Ben Yedder (2), para os mandantes. Saracevic marcou para os visitantes.

Com o triunfo, o time da casa se mantém na segunda colocação, com 61 pontos. O Clermont, por sua vez, segue com 25 pontos, ocupando o 18º lugar, na lanterna da competição.

O próximo desafio do Monaco está marcado apenas para o outro domingo, em duelo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O Clermont volta a campo no mesmo dia, pelo mesmo torneio, mas diante do Lyon.

???????? ?? Nos Rouge & Blanc s'imposent à la maison et se rapprochent un peu plus de leur objectif ??? ????? ?????? ??? 4?-1? #ASMCF63 pic.twitter.com/aKK5wo1fry ? AS Monaco ?? (@AS_Monaco) May 4, 2024

O jogo

O Monaco inaugurou o marcador logo aos 16 minutos da primeira etapa. Após bola rebatida, Minamino dominou na entrada da área e finalizou no ângulo esquerdo do goleiro.

O Clermont empatou logo depois. Aos 34 minutos, Saracevic recebeu cruzamento de Virginius depois de contra-ataque e definiu sem marcação.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Embolo colocou o Monaco em vantagem novamente. Depois de bonita triangulação na área, o atacante suíço finalizou cruzado com a perna direita.

Aos 12 da segunda etapa, Ben Yedder aumentou a diferença no placar. Depois de uma falha da zaga, o camisa 9 foi oportunista na pequena área e bateu no canto direito do goleiro.

Para terminar com um grande resultado, Ben Yedder marcou aos 42 minutos do segundo tempo depois de lançamento de Minamino e bater cruzado.