Com pubalgia, Pedrinho desfalca o Santos contra o Avaí

Do UOL, em Santos (SP)

Pedrinho não viaja com o Santos para enfrentar o Avaí na Ressacada, nesta sexta-feira (26), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro na série B.

O que aconteceu

Pedrinho sentiu um incômodo no púbis e ficará no CT Rei Pelé para realizar tratamento. O Peixe achou melhor preservar o atleta para evitar que a situação se agrave.

O atacante foi destaque na estreia contra o Paysandu e teria uma sequência como titular. Pedrinho fez gol e deu assistência na vitória por 2 a 0 no primeiro jogo do Brasileirão.

Com a ausência, Carille deve utilizar Otero como substituto. Ele também tem Patati e Miguelito como opções para o setor.

Outra novidade no time deve ser JP Chermont. Aderlan, com luxação na mão esquerda, é mais um desfalque confirmado. O lateral teve uma fratura no quinto metacarpo da mão esquerda e passou por cirurgia.