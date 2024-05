Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras goleiam União Suzano pelo Campeonato Paulista

Na manhã deste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras superaram o União Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ambas as categorias venceram por 6 a 0.

Os gols dos mais novos foram marcados por Eduardo, Luidi, Ícaro (duas vezes), Thauan e João França. Enquanto Bernardo (duas vezes), Lucas Gabriel (duas vezes), Fred e Italo balançaram as redes para os mais experientes.

Com o resultado, a equipe sub-15 ocupa a liderança da competição, com 15 pontos, e mantém os 100% de aproveitamento. São cinco vitórias, com 34 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na próxima rodada, o Alviverde terá pela frente o Ibrachina, no sábado seguinte, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Palmeiras Sub-15: Lucca; Samuel, João Conti, Cláudio, e Thiago; Cristhofer, Guilherme Kerchner e Rodrigo; Eduardo, Ruan Yago e Luidi.

Técnico: Lucas Macorin.

O fim de semana começa com o quê? COM PALMEIRAS! Hoje as #CriasDaAcademia entram em campo pelo Paulista Sub-20! ? ? Palmeiras x Nacional

? Paulistão Sub-20

? Academia de Futebol II

? 15h

? TV Palmeiras/FAM

? https://t.co/UGWkwjm7Xc#AvantiPalestra pic.twitter.com/lJR29OhhOE ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 4, 2024

O Sub-17 também conquistou 15 pontos e está na liderança do grupo 12. A equipe venceu as cinco partidas disputadas até o momento, com 32 gols anotados e somente quatro sofridos. O time palestrino entra em campo novamente pelo Estadual contra o Ibrachina, no próximo sábado, às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

Palmeiras Sub-17: Kauan Lima; João Paulo, Fred, Luccas Ramon e Rikelme; Luis Pacheco, Matheus Cândido e Bernardo; João Gabriel, Lucas Gabriel e Wesley.



Técnico: Gustavo Almeida.

Por fim, o sub-15 vai em busca do quinto título consecutivo do Campeonato Paulista. No total, foram levantadas 11 taças pela categoria. Em 2023, o clube foi campeão sobre o Corinthians, quando superou o rival pelo placar agregado de 3 a 2.

Enquanto isso, o sub-17 tenta o 15º título do torneio. O Alviverde é o atual campeão do Campeonato Brasileiro na categoria.

Veja todos os jogos do Palmeiras pelo Paulista Sub-15 e Sub-17:

Sub-15

Primeira fase

06/04: Ibrachina 0 x 3 Palmeiras - Ibrachina Arena



Gols: Thauan, João França e Rodrigo

13/04: Palmeiras 3 x 0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Ícaro, Thiago e contra

20/04: Flamengo-SP 1 x 3 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Luidi, Ícaro e Isaac

27/04: Palmeiras 19 x 1 União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: João França, Luidi (três vezes), Guilherme Kerchner (duas vezes), Thiago, Robert (duas vezes), Gustavo Froldi (duas vezes), Ruan Yago (três vezes), Cristhofer (duas vezes), Isaac Leocádio, Caio Emanuel e João Urbano

04/05: União Suzano 0 x 6 Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Eduardo, Luidi, Ícaro (duas vezes), Thauan e João França

11/05 - 9h: Palmeiras x Ibrachina - Academia de Futebol 2

18/05 - 9h: Atlético Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

25/05 - 9h: Palmeiras x Flamengo-SP - Academia de Futebol 2

01/06 - 9h: União Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

08/06 - 9h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2

Sub-17

Primeira fase

06/04: Ibrachina 2 x 4 Palmeiras - Ibrachina Arena



Gols: Antônio Marcos, Murilo Dourado, Luis Fabiano e Juan

13/04: Palmeiras 5 x 0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Antônio Marcos, Heittor, Luiz Santana, Isaac e Daniel Eller

20/04: Flamengo-SP 2 x 7 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Juan, Murilo Dourado (duas vezes), Antônio Marcos e Juan Gabriel (três vezes)

27/04: Palmeiras 10 x 0 União Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Juan Gabriel (quatro vezes), Antônio Marcos (duas vezes), Djhordney, Murilo Dourado e Lucas Gabriel (duas vezes)

04/05: União Suzano 0 x 6 Palmeiras - Francisco Marques Figueira



Gols: Bernardo (duas vezes), Lucas Gabriel (duas vezes), Fred e Italo

11/05 - 11h: Palmeiras x Ibrachina - Academia de Futebol 2

18/05 - 11h: Atlético Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

25/05 - 11h: Palmeiras x Flamengo-SP - Academia de Futebol 2

01/06 - 11h: União Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

08/06 - 11h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2