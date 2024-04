Bia Haddad ganha da italiana Sara Errari na estreia e avança no WTA 1000 de Madri

Nesta quinta-feira, a tenista Bia Haddad derrotou a italiana Sara Errari, antiga top-5 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h16 de partida, em sua estreia no WTA 1000 de Madri. Por ser a cabeça de chave número 11 da competição, a brasileira entrou direto na 2ª rodada do torneio.

Essa foi a primeira vitória de Bia na chave principal de Madri em quatro participações e o segundo triunfo diante da italiana em cinco confrontos.

Na terceira fase, Bia Haddad Maia vai enfrentar a norte-americana Emma Navarro, número 23 do ranking, por uma vaga nas oitavas de final. A partida vai ser disputada neste sábado, mas ainda sem horário definido.

No único duelo entre as duas, a brasileira foi superada no WTA 125 de Charleston, em 2021.

A norte-americana eliminou a argentina Nadia Podoroska sem sustos por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1 em 1h11.

Contra Navarro, Bia vai tentar vencer dois jogos seguidos na mesma semana desde o WTA 500 de Abu Dhabi, em janeiro.