Grêmio desembarca em Buenos Aires para jogo decisivo pela Libertadores

A delegação do Grêmio desembarcou, na tarde desta segunda-feira, em Buenos Aires, capital da Argentina. O Tricolor enfrenta o Estudiantes, em La Plata, nesta terça-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Grêmio chega na Argentina para conquistar sua primeira vitória na competição. O Tricolor tenta afastar o péssimo início no torneio, com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, e vai encarar um Estudiantes que ainda não perdeu na Libertadores.

Após desembarcar no aeroporto de Buenos Aires, a delegação seguiu rumo ao hotel em La Plata, onde ficará concentrada até a hora da partida.

Na manhã desta segunda-feira, ainda em Porto Alegre, o elenco realizou o último treino antes da viagem a Buenos Aires.

O Grêmio chega confiante para o confronto, após vencer o Cuiabá por 1 a 0, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Estudiantes ostenta uma série de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias e um empate.