Getafe x Athletic Bilbao: informações e onde assistir ao jogo do Espanhol

A 34ª rodada do Campeonato Espanhol terá início nesta sexta-feira. O Getafe recebe o Athletic Bilbao. O duelo será transmitido pelo Star+.

Os donos da casa estão no meio da tabela de La Liga. O Getafe tem poucas chances de chegar a ligas europeias ou risco de rebaixamento.

Já o Athletic Bilbao ainda sonha com um lugar na Champions. No entanto, a equipe diminuiu a chance de entrar no G-4 na derrota no confronto direto para o Atlético de Madri.

Os visitantes precisam do bom resultado para manter a possibilidade de entrar no G-4.