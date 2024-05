Destaque em Portugal, zagueiro Alemão relembra tempos de Corinthians: "Muito aprendizado"

O zagueiro Alemão, de 21 anos, vem sendo um dos destaques do Portimonense, em Portugal. O beque despontou na base do Corinthians e, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, relembrou sua passagem pelo Parque São Jorge e falou do seu momento no Velho Continente.

João Victor Tornich nasceu em Franca, São Paulo. Após se destacar no Francana, equipe de sua cidade, o atleta chegou ao Corinthians em 2020, para atuar no sub-20. O jogador defendeu a base do Timão até estourar a idade da categoria, no começo de 2023, quando optou por respirar novos ares.

"Foram três anos de Corinthians, de muito aprendizado. No clube, encontrei profissionais de muita excelência. Grande parte da minha evolução começou ali, diariamente", comentou Alemão à reportagem.

O beque chegou a treinar com o grupo profissional, sob o comando do técnico Vítor Pereira, mas viu que não teria minutagem na equipe de cima quando estourou a idade da base. A opção, então, foi pelo sub-23 do Portimonense, equipe que era comandada por Dyego Coelho, técnico do Alemão nos tempos de sub-20.

"Eu acho que era o momento de sair, nós atletas queremos jogar, independente do clube. Ali, estava estourando idade, não seria aproveitado no profissional. Então, talvez eu ficasse encostado ali, com futuro indefinido. Queria ajudar, jogando. Foi uma escolha certa", disse Alemão, que falou de sua adaptação ao clube português.

"Minha adaptação foi bem tranquila. Cheguei inicialmente para o sub-23 do Portimonense, e o treinador na ocasião era o Dyego Coelho, que também me treinou no Corinthians. Isso me ajudou muito, é um cara que eu conhecia. Aqui no clube temos muitos brasileiros, a língua ajuda... Aí você entrosa fácil, um ajuda o outro", completou.

Depois de se destacar no sub-23, Alemão foi integrado ao profissional e vem atuando como titular no Portimonense. A equipe se encontra na 16ª posição do Campeonato Português, com 28 pontos, e briga contra a queda.

Na temporada atual, Alemão possui 29 jogos (todos como titular), com dois gols marcados. Os tentos, inclusive, foram anotados no último mês de abril, quando o zagueiro foi às redes pela primeira vez como profissional.

"Consegui fazer dois gols em sequência agora. Graças a Deus estou tendo minutagem, ganhando a confiança do mister. Espero dar continuidade, estou vivendo um momento bom", finalizou Alemão, que tem contrato com o Portimonense até junho de 2027.