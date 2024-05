Rômulo tem chance depois três jogos, dá primeira assistência pelo Palmeiras e ganha elogios de Abel

O meio-campista Rômulo voltou a ter chance no Palmeiras depois de três jogos sem somar nenhum minuto. Na noite de quinta-feira, o camisa 20 entrou no segundo tempo e deu assistência decisiva para o gol de Estêvão que decretou a vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, no Allianz Parque, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Abel Ferreira elogiou a atuação do atleta que entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga deixada por Lázaro. Essa foi a estreia de Rômulo no Allianz Parque.

"A forma como o Rômulo entrou. Parabéns para ele, acho que entrou muito bem. Ganha as duas ressalvas, endossa a bola nas costas da linha defensiva com um primor absolutamente extraordinário. Parabéns a ele. Mereceu. Há uns dias disse que ele ouviu bem que tinha que subir a montanha. Esses que ouvem bem aquilo que eu digo, entendem. É merecedor. O último gol é a imagem do nosso Palmeiras", disse Abel.

A ausência de Rômulo nos jogos foi tema nas últimas coletivas de Abel Ferreira. O treinador dizia que o atleta ainda estava "subindo a montanha" para se adaptar ao Palmeiras, um time de prateleira diferente da do Novorizontino, onde vinha acostumado a jogar.

"O Rômulo chegou agora, é um moleque que fomos buscar. E ainda bem que fomos na hora certa. Nosso primeiro jogo (do Palmeiras) foi contra o Novorizontino. Quando chegamos no fim do jogo, eu, Barros e Leila fizemos o que tinha que fazer para não deixar que ninguém nos roubasse esse jogador. Achava mesmo um jogador interessante, com fome, que quer triunfar, que tem qualidade. Fazemos alguns exercícios no treino e ele já tem o respeito dos colegas porque é bom", finalizou o treinador.

Rômulo chegou ao Palmeiras depois do Campeonato Paulista, competição na qual se destacou jogando pelo Novorizontino. O atleta de 22 anos estreou pelo Verdão no dia 17 de abril, na segunda rodada do Brasileirão, quando a equipe perdeu por 1 a 0 do Internacional.

Depois disso, ele ficou apenas no banco nos empates sem gols contra São Paulo e Flamengo, e sequer foi relacionado para o duelo contra o Independiente del Valle, no Equador, apenas de ter viajado com a delegação.

Buscando mais oportunidades, Rômulo segue trabalhando com o restante do elenco e deve estra à disposição do treinador no domingo, quando o Verdão enfrenta o Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.