'Esse é o pior Corinthians que eu vi. Time é limitadíssimo', desabafa Casão

O colunista Walter Casagrande desabafou no Fim de Papo sobre o momento do Corinthians. Segundo Casão, esse é o pior time que ele viu no clube do Parque São Jorge, que ainda não fez gol no Brasileirão e está na zona de rebaixamento após três rodadas.

'Eu vejo o Corinthians sem futuro': "O Corinthians irá sobreviver depois de 3 anos de destruição da gestão Duilio Monteiro Alves e mais 3 anos de destruição com Augusto Melo. Eu vejo o Corinthians sem futuro. Primeiro, o elenco do Corinthians é fraco, o time é mais fraco do que no ano passado, isso é nítido, e eu não sei porque toda contração do Corinthians, antes de chegar, joga pra cacete. Antes de chegar, o noticiário é que joga muito. Igor Coronado pode ser um bom jogador, mas vai olhar os clubes onde ele jogou. Todo jogador que chega no Corinthians joga demais, o Matís Rojas era o Maradona do Paraguai".

'O que esperar de um time desse?': "Dentro de campo, as coisas não acontecem. O Corinthians tem um time fraco, o ataque era fraco ano passado, é fraco esse ano. É inadmissível um time como o Corinthians jogar 3 partidas no campeonato e não fazer um gol. Tem mais de 10 times melhores que o Corinthians no Brasileiro, mas o Corinthians não é time, não tem história para passar 3 rodadas sem fazer um gol no Brasileiro. O que esperar de um time desse? O Corinthians está completamente perdido, da presidência até a torcida, ninguém escapa".

'Esse é o pior Corinthians que eu vi': "Vejo o Corinthians no pior ano que já vi, 2007 caiu, mas eu não vi, porque eu estava internado dentro de uma clínica, eu estava internado no momento, estou vendo esse momento. Desde quando eu sou corintiano, nasci em 1963, peguei boa parte dos 23 anos de fila, nunca vi uma equipe tão fraca como essa e nunca vi gestões em sequências tão destruidoras, de Duilio para Augusto. É uma tabelinha do horror na direção do clube. Não vejo melhora no futuro próximo. O time do Corinthians é limitadíssimo".

