Atlético-MG finaliza preparação para jogo contra o Peñarol pela Libertadores

Nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG encerrou sua preparação para enfrentar o Peñarol, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Galo é o líder do Grupo G, somando seis pontos.

O técnico Gabriel Milito comandou um treinamento técnico e tático no CT. A atividade também teve como objetivo o aperfeiçoamento nas bolas paradas, além de trabalhar finalizações.

?? Tudo pronto para mais uma noite de Copa! pic.twitter.com/ZQO5CSZs8s ? Atlético (@Atletico) April 22, 2024

O zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Brahian Palacios trabalharam normalmente com o restante dos atletas. Na última sexta-feira, os jogadores haviam sido liberados pelo Departamento Médico do clube.

O lateral Rubens, que sofreu um entorse no joelho no jogo diante do Criciúma, e o volante Paulo Vitor, submetido à cirurgia no tornozelo, permanecem fora dos treinamentos, já que estão direcionados aos seus respectivos tratamentos.

O Galo volta aos gramados, nesta terça-feira, na Arena MRV, às 21h (de Brasília), para encarar o Peñarol, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.