Após goleada contra o Juventude, Botafogo inicia preparação para jogo decisivo pela Libertadores

O Botafogo treinou nesta segunda-feira, no CT João Saldanha, após a goleada de 5 a 1 diante do Juventude, pelo Brasileirão, neste domingo, no Nilton Santos. A equipe iniciou a preparação para o confronto contra o Universitário, pela terceira rodada da Copa Libertadores, na quarta-feira.

O técnico Artur Jorge busca uma sequência positiva depois de um início ruim pelo Botafogo. O treinador perdeu seus dois primeiros jogos, para LDU e Cruzeiro, mas vem de duas vitórias consecutivas - contra Atlético-GO e Juventude.

O Botafogo conta novamente com o apoio de sua torcida no duelo. As últimas duas partidas da equipe ocorreram no Nilton Santos, e os jogadores buscam utilizar o fator casa a seu favor mais uma vez.

O Alvinegro segue sem vencer na Libertadores. O time carioca perdeu na primeira rodada, em casa, para o Junior Barranquilla-COL, por 3 a 1, e voltou a ser derrotado no jogo seguinte, diante da LDU-EQU. A equipe equatoriana venceu o confronto por 1 a 0.

O Universitário-PER, adversário do Botafogo, ainda não perdeu na temporada. O time peruano possui 10 vitórias e seis empates em 16 partidas na temporada, e ocupa a vice-liderança do grupo D da Libertadores com 4 pontos.

A bola rola para o duelo no Nilton Santos a partir das 19h (de Brasília).