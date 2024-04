Thiago Wild e João Fonseca perdem e dão adeus ao ATP 250 de Bucareste

Nesta sexta-feira, Thiago Wild enfrentou Mariano Navone pela segunda rodada do ATP 250 de Bucareste, na Romênia e João Fonseca duelou contra Alejandro Tabilo pelas quartas de final do torneio. Os dois brasileiros perderam seus jogos e foram eliminados.

A partida entre Thiago Wild e o argentino Mariano Navone, 52º lugar no ranking, era válida pela segunda rodada da competição e estava marcada para a última quarta-feira, mas teve que ser adiada duas vezes por conta das chuvas na região.

O número 1 do Brasil foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2h51 de jogo. Mesmo com a derrota, Wild vai subir posições no ranking da ATP, saindo da 67ª posição para a 62ª.

Navone vai enfrentar o vencedor do duelo entre Federico Coria e Francisco Cerúndolo na próxima fase da competição.

Tabilo passes the test ?? The Chilean halts Fonseca's run 6-4, 6-7(5), 6-4 to earn a third SF ticket of 2024#TiriacOpen pic.twitter.com/EY525Kt1Dy ? ATP Tour (@atptour) April 19, 2024

Pelas quartas de final do ATP, João Fonseca, de apenas 17 anos, encarou o chileno Alejandro Tabilo, número 41 do mundo. O carioca até saiu na frente, mas perdeu de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (5) e 6/4, em 2h20 de partida.

Na semifinal, Tabilo vai encarar o húngaro Marton Fucsovics por uma vaga na decisão.