Santos anuncia lateral Escobar até fim de 2026

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar.

O que aconteceu

Escobar assinou contrato até o final de 2026. O Peixe corre para regularizar a situação do atleta e registrá-lo no BID (Boletim Informativo da CBF) para que ele fique à disposição do técnico Fábio Carille.

Inicialmente, Escobar chega por empréstimo até o fim da atual temporada e assinará o contrato definitivo em janeiro de 2025.

Escobar chega como substituto de Felipe Jonatan, que rescindiu com o Peixe para assinar com o Fortaleza. O lateral disputará posição com Hayner, titular da posição de forma improvisada.

A diretoria tem a expectativa de regularizá-lo em tempo para que Escobar vá ao menos para o banco amanhã, contra o Paysandu, às 16h30, na Vila Belmiro, pela estreia do Campeonato Brasileiro pela série B.

O jogador tem passagens pelo Temperley (ARG), Cólon (ARG), Unión Deportiva (ESP), até chegar ao Fortaleza, em que foi a campo 21 vezes e deu duas assistências.