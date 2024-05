Santos encaminha transferência de jogo contra o Botafogo-SP para Londrina

O Santos está perto de concretizar a transferência do jogo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para Londrina, no Paraná.

A diretoria alvinegra já tem conversas alinhadas para que a partida seja disputada no Estádio do Café.

Esse será o primeiro embate em que o Peixe poderá contar com torcida na Segunda Divisão. O clube está cumprindo uma punição devido às confusões que marcaram o rebaixamento do time, no final do ano passado. São três duelos com os portões totalmente fechados e mais três com público parcial.

Até o momento, o Santos disputou um destes seis jogos, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na estreia da Série B. Os outros dois com arquibancadas vazais serão contra Guarani e Brusque.

A partir de então, o Peixe poderá contar com 80% de público. Ou seja, 20% do estádio precisa estar interditado. Assim, a estratégia da diretoria é levar o jogo do Botafogo-SP para um palco com maior que a Vila Belmiro.

A casa alvinegra tem capacidade para cerca de 17 mil pessoas. Com a punição, a lotação máxima seria de cerca de 13 mil.

Já o Estádio do Café cabe 36 mil pessoas. Ou seja, o Santos pode jogar para pouco mais de 28 mil torcedores em Londrina.

Mandar jogos em outras praças é uma promessa do presidente Marcelo Teixeira. Neste ano, o Santos venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis e superou o Red Bull Bragantino com quase 45 mil na Neo Química Arena. Ambos os duelos foram pelo Campeonato Paulista.

Para a Série B, o Peixe planeja disputar até sete partidas longe da Vila Belmiro.

O duelo entre Santos e Botafogo-SP ainda não tem data certa para acontecer. A data base reservada pela CBF é 31 de maio.