Santos anuncia contratação do meia Patrick

O Santos anunciou nesta tarde a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG.

O que aconteceu

Com contrato até final de 2026, Patrick assinou com o Santos nesta tarde. O clube corre contra o tempo para registrá-lo no BID (Boletim Informativo da CBF) para deixá-lo à disposição do técnico Fábio Carille.

De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o Santos desembolsou 1 milhão de dólares em 12 parcelas a serem pagas em 2025. Cerca de aproximadamente 450 mil mês.

Patrick teve passagem discreta pelo Atlético-MG, mas se destacou pelo Internacional e São Paulo. Ele chega para compor o elenco e reforçar o meio-campo que tem apenas Giuliano e Cazares como opções.

O Peixe tem a expectativa de deixá-lo à disposição para enfrentar o Paysandu amanhã, às 16h30, na Vila Belmiro, pela estreia do Campeonato Brasileiro pela série B.