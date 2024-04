Santos anuncia a contratação de Patrick, ex-São Paulo e Atlético-MG

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação de Patrick. O meio-campista chega em definitivo, com contrato válido até final de 2026.

Conforme revelado pelo presidente Marcelo Teixeira, o valor do negócio é US$ de 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões). O montante será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.

"São valores compatíveis a um jogador desse nível que, dentro do entendimento da comissão técnica, será muito importante para compor o elenco em 2024. É um bom jogador pensando em 2025 pela sua experiência, sua carreira, e o que pode acrescentar ao grupo visando os objetivos que temos", comentou o mandatário.

Patrick estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro. Ele foi utilizado em três partidas na temporada atual, todas saindo do banco de reservas.

Antes da passagem pelo Galo, Patrick viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. O jogador foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

Patrick se destaca por ser um meia habilidoso que pode agregar com gols e assistências. No entanto, o meia peca na parte defensiva, além de não ser um jogador de velocidade.

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro.