Rodrigo Ferreira aparece no BID e fica à disposição do Santos para a Série B

Nesta sexta-feira, o nome de Rodrigo Ferreira apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o lateral direito já pode estrear com a camisa do Santos.

O defensor foi anunciado em 5 de março, mas ainda não pôde ser utilizado por Fábio Carille. Isso porque o jogador defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista e, por isso, não estava apto para jogar a reta final do Estadual pelo Peixe.

Além disso, o Alvinegro Praiano estava punido pela Fifa devido a uma multa com o Krasnodar, da Rússia, e estava impedido de registrar novos atletas. A sanção caiu na última quarta-feira.

Agora, portanto, Rodrigo Ferreira fica à disposição de Fábio Carille para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos estreia na competição neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro.

O Peixe não poderá contar com o apoio de seu torcedor no embate, já que está punido pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.