Palmeiras vende quase 21 mil ingressos para jogo contra o Flamengo no Allianz Parque

O Palmeiras terá nesse domingo o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Os comandados de Abel Ferreira enfrenam o Flamengo, às 16 horas (de Brasília). Por conta da instalação de um palco no local, o estádio terá capacidade reduzida para os torcedores. O clube divulgou que foram vendidos 20.600 ingressos até às 12h45 de hoje.

A venda dos bilhetes para o público geral teve início na manhã desta sexta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos de forma exclusiva pelo site www.ingressospalmeiras.com.

O setor Superior Norte não funcionará neste jogo, enquanto o Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste a fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos. Assim, a capacidade de público terá uma redução de 25% a 30%. O Allianz recebe dois shows da banda Soweto às vésperas do jogo.

A equipe palmeirense busca se reerguer na competição. No último compromisso, o Verdão foi derrotado pelo Internacional, por 1 a 0, na Arena Barueri. Com esse resultado, fico com três pontos, na 12ª posição.

Veja preços dos ingressos:

Gol Norte - R$ 180



Superior Sul - R$ 220



Superior Leste - R$ 240



Superior Oeste - R$ 240



Gol Sul - R$ 260



Central Leste - R$ 340



Central Oeste - R$ 360