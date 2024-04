Jornal espanhol coloca Zidane próximo de acerto para treinar o Bayern de Munique

O Bayern de Munique segue na procura de um sucessor para Thomas Tuchel, que vai deixar o comando técnico da equipe ao final da temporada. Depois das primeiras opções não se concretizarem, o clube alemão se aproxima de um acerto com Zinédine Zidane, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta sexta-feira.

De acordo com o Mundo Deportivo, as negociações entre o Bayern e Zidane já estão na reta final, com o francês muito próximo de acertar com o clube. O treinador teria até feito recomendações de contratações para a janela de transferências.

A grandeza do clube alemão, a estabilidade de um projeto de médio a longo prazo e a possibilidade de brigar por todos os títulos da temporada foram os fatores que, segundo o jornal espanhol, convenceram Zidane a assumir uma equipe novamente.

Desde o anúncio da saída de Thomas Tuchel quando a temporada europeia chegasse ao fim, a primeira opção do Bayern de Munique foi o espanhol Xabi Alonso, mas o negócio se tornou inviável depois do treinador confirmar que vai permanecer no Bayer Leverkusen.

Depois, o clube alemão foi atrás do retorno do técnico Julian Nagelsmann, que renovou seu contrato com a seleção alemã nesta sexta-feira, e acabou com as possibilidades de comandar o Bayern.

Zidane só treinou o Real Madrid ao longo de sua carreira como treinador, entre 2016 e 2018 e novamente entre 2019 e 2021. Conquistou a Liga dos Campeões três vezes seguidas e ainda venceu duas vezes o Campeonato Espanhol.

Desde de que deixou o Real Madrid em junho de 2021, o francês não assumiu nenhum trabalho. Zidane buscou ser treinador da seleção francesa, mas a continuidade de Didier Deschamps no cargo não permitiu sua chegada.

Outros clubes, como o PSG e o Manchester United, teriam tentando a contratação do ex-jogador, mas sem sucesso.