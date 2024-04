Veja em que o Flamengo ganha mais dinheiro que o Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

Adversários deste domingo, Palmeiras e Flamengo estão entre as maiores receitas do futebol brasileiro. Os balanços financeiros dois dois clubes referentes a 2023 mostram em que o rubro-negro leva a melhor em relação ao rival paulista.

O que aconteceu

Como ponto de partida, o Flamengo atingiu em 2023 a marca de R$ 1,37 bilhão em receita bruta.

A arrecadação bruta do Palmeiras, por sua vez, ficou em R$ 908 milhões.

Só aí, já há uma diferença de R$ 464 milhões.

Há uma disparidade também no superávit contábil dos dois clubes. Enquanto o Fla fechou o ano passado com R$ 319,5 milhões de saldo positivo, o Palmeiras teve R$ 8,5 milhões.

O Flamengo supera o Palmeiras em todas as linhas de receita ligadas diretamente ao futebol.

Ambos têm um leque bastante interessante de receitas, abrangendo de forma ampla as possibilidades de um clube de futebol. E foram construídas de forma bastante sólida. Das 6 grandes linhas de receitas, a única que é mais volátil e de difícil previsibilidade é a quem vem da negociação de atletas, por isso chamada de não-recorrente. Ainda assim, Flamengo e Palmeiras montaram estruturas de categorias de base que formam anualmente atletas de muito boa qualidade, que atuam com frequência nas seleções de base, e isso tem garantido montantes de receitas anuais que quase podem ser chamados de recorrentes. Inclusive, é exatamente o que os maiores clubes europeus fazem. Cesar Grafietti, economista da consultoria Convocados.

Direitos de transmissão e premiação

Palmeiras: R$ 289,9 milhões

Flamengo: R$ 422,2 milhões

Diferença de R$ 132,3 milhões

É o dinheiro que vem dos contratos de televisão (fixos, e variáveis, como pay-perview), além das cotas recebidas pelos avanços e colocações finais nas competições.

O contrato de TV do Flamengo no Brasileirão foi mais robusto e o rubro-negro leva vantagem por liderar a receita com pay-per-view, já que tem maior torcida.

Em relação ao desempenho em campo, o Palmeiras foi campeão Brasileiro e chegou à semifinal da Libertadores. Na Copa do Brasil, caiu nas quartas.

O Flamengo foi quarto do Brasileirão e vice-campeão da Copa do Brasil. Na Libertadores, caiu nas oitavas.

Negociação de atletas

Palmeiras: R$ 187 milhões

Flamengo: R$ 303,4 milhões

Diferença de R$ 116,4 milhões

Esse item envolve as vendas de jogadores e também o mecanismo de solidariedade (percentual que o clube ganha quando jogadores formados na base são negociados por outros clubes).

O total arrecadado pelo Palmeiras foi alavancado pela ida do volante Danilo para o Nottingham Forest. O valor que entrou no balanço foi de R$ 98,8 milhões.

Outra venda relevante foi a do atacante Giovani: R$ 47 milhões para o Al Sadd (QAT).

Já o Flamengo conseguiu fazer duas vendas que extrapolaram a melhor negociação do Palmeiras.

João Gomes foi para o Wolverhampton por R$ 103,3 milhões e Matheus França se transferiu para o Crystal Palace por R$ 104,7 milhões.

É muito difícil imaginar que os clubes não terão bom desempenho nas competições, o que lhes garante manutenção de receitas com direitos de transmissão elevadas. As demais linhas estão associadas ao tema do desempenho, como bilheteria, sócio torcedor, ou à construção de marca feita de forma eficiente por ambos. Hoje, num mercado publicitário inflacionado pelos bets, o Palmeiras poderia até ter mais receita comercial do que apresenta. Cesar Grafietti

Sócio-torcedor

Palmeiras: R$ 68,09 milhões

Flamengo: R$ 89,95 milhões

Diferença de R$ 21,86 milhões

Esse é o valor resultante das mensalidades do programa de sócio-torcedor.

O Palmeiras teve um crescimento no Avanti em relação a 2022. Mesmo assim, não superou o número do Flamengo, que também teve crescimento.

Publicidade e patrocínio

Palmeiras: R$ 127,1 milhões

Flamengo: R$ 183,3 milhões

Diferença de R$ 56,2 milhões

No futebol masculino, o Palmeiras, neste item, tem a exclusividade da Crefisa e da FAM, empresas da presidente Leila Pereira. Isso rendeu R$ 83,9 milhões em 2023. O master do time feminino trouxe R$ 7,4 milhões.

O Flamengo não discrimina no balanço qual contrato rende quanto. Mas tem uma variedade maior de marcas e contratos para alavancar a arrecadação neste item.

Arrecadação bruta de jogos

Palmeiras: R$ 99,4 milhões

Flamengo: R$ 122,8 milhões

Diferença de R$ 23,4 milhões

É quanto os clubes arrecadam com ingressos nas partidas. O Flamengo é o clube que lidera as médias de público do Brasileirão e o Maracanã cabe mais gente do que o Allianz Parque.

Palmeiras

Paulista: R$ 20 milhões

Brasileirão: R$ 45,9 milhões

Copa do Brasil: R$ 8,2 milhões

Libertadores: R$ 21,6 milhões

Flamengo

Carioca: R$ 21,3 milhões

Brasileirão: R$ 50,4 milhões

Copa do Brasil: R$ 32 milhões

Libertadores: R$ 13,1 milhões

Recopa: R$ 5,8 milhões

Licenciamento e royalties

Palmeiras: R$ 37,5 milhões

Flamengo: R$ 58,8 milhões

Diferença de R$ 23,1 milhões

É a receita com vendas de produtos e lojas oficiais. O Flamengo teve uma redução de cerca de R$ 30 milhões em relação a 2022, mas mesmo assim supera o Palmeiras. O rubro-negro despencou por causa da mudança do contrato com a Socios.com, empresa que comercializa Fan Tokens.

No caso do Palmeiras, houve 65% de aumento em relação ao ano anterior por causa da performance de vendas da Puma e dos repasses de royalties do Palmeiras Pay, o cartão de crédito do clube. Ainda assim, o Flamengo ganhou mais.

Estádio e disputa judicial

O Palmeiras contabilizou R$ 48,6 milhões em um item específico ligado ao litígio com a Real Arenas, empresa criada pela WTorre, que envolve o uso do terreno onde está o Allianz Parque.

Segundo o balanço, esse montante "trata-se das receitas reconhecidas contra a Real Arenas, previstas na 'Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície e Outras Avenças', sendo R$ 19,3 milhões referentes a receita amortizada em decorrência da ativação do estádio Allianz Parque e R$ 29,2 milhões relacionado ao percentual de repasse

previsto na escritura pública".

Não dá para considerar que o Flamengo tenha receita equivalente. Mas com o item estádio, o clube contabilizou receita bruta de R$ 46 milhões em 2023. Isso envolve as receitas geradas pelo Maracanã.