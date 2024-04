Corinthians analisa condições para renovar com João Pedro Tchoca; entenda cenário

A diretoria do Corinthians está analisando condições para renovar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, que foi promovido ao profissional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a cúpula corintiana e o estafe do jogador negociam a renovação há mais de um mês, mas as conversas pouco vinham progredindo. Nessa sexta, em reunião no CT Dr. Joaquim Grava, as tratativas foram produtivas e o departamento de futebol ficou de analisar as condições propostas pela parte do atleta.

Tchoca, segundo apuração da reportagem, possui três propostas concretas do futebol português para se transferir em julho. Todas as ofertas envolvem dinheiro e manutenção de porcentagem para o Corinthians, pensando em venda futura.

O contrato de João com o Corinthians é válido até março de 2025. A partir de setembro, o jogador poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

O beque fez sua estreia na equipe profissional no empate em 0 a 0 com o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O jovem, porém, está no radar do time de cima desde a temporada passada.

O técnico António Oliveira gosta do futebol de Tchoca e conta com o atleta, apesar das poucas oportunidades. Nesse momento, o treinador tem priorizado jogadores mais experientes, muito pela fase oscilante da equipe.

O defensor chegou ao Corinthians em 2019, vindo do Desportivo Brasil, de São Paulo. Tchoca teve uma lesão no joelho assim que chegou e fez sua estreia no sub-20 em 2021.

Na última Copinha, João Pedro participou de oito jogos (todos como titular), com um gol marcado. No começo do ano passado, o zagueiro foi chamado pelo técnico Ramon Menezes para compor a Seleção Brasileira sub-20.