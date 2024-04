Romário conta por que quis voltar a jogar e diz: 'Ainda faço gol pra c...'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A foto de um senador pelo Rio de Janeiro está no BID da CBF. Romário está regularizado, com contrato ativo e, no papel, virou presidente-jogador do America-RJ.

O Baixinho contou ao UOL o motivo de tentar essa aventura aos 58 anos: concretizar um sonho. "Meu filho vai jogar com o America. Uma das minhas vontades, um dos sonhos, é jogar com ele. Dependendo de determinado jogo, se eu jogar com ele, vai fechar minha vida no futebol", disse o Baixinho.

Não adianta esperar uma participação constante de Romário nos jogos do America pela Segundona do Carioca. "Não é disposição para disputar campeonato, meu corpo não aguenta. Mas é para jogar com ele (Romarinho)".

Mas ouse perguntar se Romário acha que esqueceu como se joga futebol profissionalmente

Esquecer é o c... Ainda faço gol pra c...

'Pressão' no treinador

De forma irreverente, o presidente-jogador já jogou pressão para cima do técnico Marcus Alexandre: "Presidente tem que ser titular, pô! Até aceito entrar depois, mas se for muito no final do jogo, eu demito ele".

Qual o plano para conseguir jogar?

O primeiro jogo do América na Série A2 do Carioca será em 18 de maio, contra o Petrópolis.

"Vou começar a treinar um pouquinho semana que vem, três vezes por semana. Vou treinar no campinho lá em casa. Devo fazer um treino lá com o pessoal no America também", disse Romário, ainda ativo no futevôlei e em peladas por aí.

Senador, Romário ganhará um salário simbólico, requisito para que o contrato seja válido. Mas o valor será devolvido ao clube.

Nos registros da CBF, o último jogo com participação de Romário foi em novembro de 2007, a derrota do Vasco por 2 a 1 para o Internacional de Abel Braga, Fernandão e Nilmar, pelo Brasileirão.

Em 2009, Romário chegou a jogar no America, cumprindo o sonho do pai, seu Edevair, já falecido. Agora, quer completar o ciclo familiar.