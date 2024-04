Por que Tottenham 'torce' pelo rival Arsenal contra o Bayern na Champions

O Arsenal visita o Bayern de Munique nesta quarta (17), em jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida não é apenas fundamental para as esperanças continentais das duas equipes, mas também para seus respectivos países. Até rivais como Tottenham e Borussia Dortmund precisarão torcer por seus 'inimigos' nacionais.

O que aconteceu

Inglaterra e Alemanha travam briga por uma vaga extra na próxima Champions. As duas melhores ligas nacionais da temporada 2023/24 segundo o coeficiente Uefa serão premiadas com um clube a mais na Liga dos Campeões de 2024/25.

A Alemanha está na frente no momento. A pontuação média dos times da Bundesliga nesta temporada é de 17,214, enquanto a dos ingleses é de 16,750. A Itália possui o melhor coeficiente da temporada com sobras (18,428) e tem praticamente assegurada uma das vagas extras na próxima Champions.

A Inglaterra tem vantagem no número de clubes ativos em competições europeias. Cinco times da Premier League — Arsenal e Manchester City na Champions, Liverpool e West Ham na Liga Europa, e Aston Villa na Conference — seguem vivos e podem adicionar pontos para seu país. Já a Alemanha conta com apenas duas equipes: Bayern de Munique na Liga dos Campeões, e Bayer Leverkusen na Liga Europa.

Caso a Inglaterra passe à frente da Alemanha, o Tottenham é grande candidato a ser beneficiado. O clube londrino ocupa a quinta colocação da Premier League, 3 pontos atrás do Aston Villa (4º) e 10 pontos à frente do Newcastle (6º). Os Spurs têm o Arsenal como principal rival, mas uma vitória dos Gunners nesta terça pode ajudá-los.

Uma vitória do Bayern hoje pode ajudar a próxima temporada do Borussia Dortmund. O time da Muralha Amarela é o quinto colocado da Bundesliga, com a mesma pontuação do RB Leipzig. A briga pelo G4 no Alemão parece restrita aos dois clubes, que estão 7 pontos atrás do 3º (Stuttgart) e 14 pontos à frente do 6º (Eintracht Frankfurt) a cinco rodadas do fim.

A Inglaterra é ligeiramente favorita a conquistar a quinta vaga. Segundo a Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, a Premier League entrou nesta semana com 57,8% de probabilidade de ficar no top 2, enquanto os alemães chegaram com 41,8%. A Itália tem situação confortável, com 99,8%. França e Espanha possuem possibilidades remotas — 0,4% e 0,1%, respectivamente.

Há outro duelo Alemanha x Inglaterra em curso. Bayer Leverkusen e West Ham farão amanhã o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. O time de Xabi Alonso venceu na ida por 2 a 0 e, se mantiver a invencibilidade na temporada, adicionará pontos ao caso da Bundesliga e avançará à semifinal.

Não apenas eventuais classificados à Champions se beneficiariam. A vaga extra faria com que o 6º colocado da liga nacional — Newcastle na Inglaterra ou Eintracht Frankfurt na Alemanha — subisse um degrau na escada continental, herdando classificação à Liga Europa 2024/25 ao invés da Conference.

Cálculo do Coeficiente Uefa

Amine Adli (Bayer Leverkusen) e Lucas Paquetá (West Ham) no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa Imagem: Christof Koepsel/Getty Images

A nota de um país é o desempenho médio de seus clubes. As campanhas de cada equipe nos torneios continentais rendem ponto no ranking da Uefa.

Nesta altura dos torneios continentais, cada vitória vale dois pontos e cada empate vale um. A classificação à semifinal de qualquer um dos três torneios — Champions, Europa ou Conference — ainda garante um ponto extra à equipe, assim como avançar à final.

Cada ponto de um time inglês equivale a 0,125 ponto para o país no ranking. Isso ocorre por que o cálculo determina a média dos oito clubes — Arsenal, Manchester City, Liverpool, West Ham e Aston Villa, além dos já eliminados Manchester United, Newcastle e Brighton — que disputaram competição continental nesta temporada.

Para os clubes alemães, cada ponto adiciona 0,143 ao país. A proporção é diferente por que o país enviou apenas sete clubes — Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlim, Bayer Leverkusen, Freiburg e Eintracht Frankfurt — a torneios da Uefa em 2023/24.

Duas vagas extras à próxima Champions serão baseadas no Coeficiente Uefa de 2023/24. A distribuição das vagas regulares leva em consideração o ranking de cinco temporadas, onde a Inglaterra lidera com sobras, seguida de Espanha, Itália e Alemanha.