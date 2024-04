Juventude x Corinthians: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17) pela segunda rodada do Brasileirão, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Ambos os times empataram na estreia e buscam a primeira vitória. O Timão ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG em casa, e a equipe de Caxias empatou em 1 a 1 diante do Criciúma como visitante.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel, João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jadson, Caique, Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Juventude x Corinthians -- 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

