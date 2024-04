Contratado há um mês, reforço vive expectativa por primeira chance no São Paulo

Há cerca de um mês, o São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Sabino como reforço para a temporada. Depois de todo esse tempo, o defensor ainda não estreou pela equipe.

Sabino foi oficializado pelo clube no dia 15 de março. Ele assinou um contrato de produtividade de apenas três meses e foi relacionado uma única vez pelo técnico Thiago Carpini.

O jogador ficou no banco de reservas no último sábado, na derrota do São Paulo para o Fortaleza, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sequer foi relacionado para os jogos contra Talleres-ARG e Cobresal-CHI, pela Libertadores.

O zagueiro chegou ao Tricolor ainda em recuperação de uma lesão no pé, mas já está recuperado e tem trabalhado no CT da Barra Funda sem restrições. Ele vive a expectativa de ganhar sua primeira chance no time e, quem sabe, seguir no São Paulo.

O Tricolor pode renovar o vínculo de Sabino se ele convencer no dia a dia. Mas, até agora, ele não teve oportunidades de mostrar seu valor. A primeira chance pode vir nesta quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, válido pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Último treino antes da nossa primeira viagem pelo @Brasileirao! ?? O Tricolor enfrentará o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/1a937q0Hnb ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2024

Canhoto, o defensor de 27 anos chegou ao São Paulo para suprir uma lacuna deixada por Beraldo, vendido ao PSG. O atleta foi revelado pelo Santos, passou pelo Coritiba e, nos últimos três anos, defendeu o Sport.

Em 2023, ele disputou 58 partidas pelo Leão da Ilha, com sete gols marcados. Sem chances, Sabino tenta mostrar ao São Paulo que tem espaço na equipe.