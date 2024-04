Com Natália Zilio e Camila Brait, CBV divulga lista de inscritas para Liga das Nações 2024

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a lista das 30 jogadoras inscritas na Liga das Nações 2024, última competição internacional antes do Jogos Olímpicos de Paris. A grande novidade é a presença de Camila Brait e Natália Zilio, atletas que haviam anunciado aposentadoria da Seleção Brasileira.

Natália, há dois anos, tomou a decisão de encerrar seu ciclo como jogadora do Brasil, por motivos pessoais. A ponteira foi campeã olímpica nos Jogos de Londres, em 2012. Já Camila Brait decidiu que deixaria a Seleção após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

O Brasil irá estrear no dia 14 de maio, contra o Canadá, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Durante as próximas semanas, será feito o anúncio das jogadoras convocadas pelo comandante Zé Roberto Guimarães.

Confira a lista de jogadoras inscritas na Liga das Nações feminina 2024: https://t.co/nvMhXeCKXv Jogos da primeira semana da competição serão realizados no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro??? pic.twitter.com/wlxFPmbh0t ? Vôlei Brasil (@volei) April 16, 2024

Veja a lista de inscritas na íntegra:

PONTEIRAS



Ana Cristina



Gabi



Helena



Júlia Bergmann



Maiara Basso



Maira Cipriano



Natália Zilio



Pri Daroit



Rosamaria

LEVANTADORAS



Claudinha



Dani Lins



Giovana



Macris



Roberta

OPOSTAS



Kisy



Lorrayna



Lorenne



Sabrina



Tainara

CENTRAIS



Adenízia



Carol



Carol Gattaz



Diana



Luzia



Julia Kudiess



Thaisa

LÍBEROS



Camila Brait



Laís



Natinha



Nyeme