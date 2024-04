Chumbo lança filme enquanto aguarda por recorde mundial: 'Onda da vida'

O surfista brasileiro Lucas "Chumbo" Chianca viveu grandes desafios nos últimos anos, desde conciliar o surfe com o nascimento dos dois filhos ao possível recorde mundial de maior onda surfada. Tudo isso foi registrado em um documentário produzido pela Red Bull e lançado na terça (16).

O que aconteceu

Chumbo passou mais de dois anos sendo acompanhado de perto por uma equipe de filmagem. A ideia inicial era produzir uma série, mas a quantidade de material captado e os sucessos do atleta, tanto dentro como fora dos mares, aumentou a dimensão do projeto e resultou no filme 'Chumbo: Feito para Surfar Ondas Gigantes'.

O período conciliou com o nascimento de seus dois primeiros filhos: Maitê e Zion. De uma hora para outra, o surfista viu a família com a namorada Monise não só começar, como também aumentar. Como costuma brincar, foram as duas "maiores, melhores e mais longas ondas de sua vida".

Experiência incrível, um sonho realizado. Fazer um filme da nossa história foi muito mais do que eu esperava. Nunca imaginei que no primeiro filme ia ter o nascimento dos dois filhos. Se transformou em um filme que ficou lindo, com brilhos nos olhos. Chorei no início, no meio e no final (risos). Lucas Chumbo, ao UOL

Lucas Chumbo durante gravação para seu documentário Imagem: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ele, então, passou a conviver com o "peso" da responsabilidade de ser pai enquanto perseguia seus sonhos no surfe. Chumbo se ancorou na companheira, que dá todo o suporte para ele conseguir também se dedicar aos treinos e competir em alto nível.

O ápice na carreira veio neste início de 2024, com o título do Gigantes de Nazaré, em Portugal, e o possível recorde mundial: 27,51 metros — de acordo com medição feita pelo Esporte Espetacular. Ele entrou no mar ao lado do alemão Sebastian Steudtner, detentor da maior onda surfada até então, e pode ter reconquistado o feito para o Brasil.

O tamanho da onda ainda passará por uma homologação oficial, e Chumbo aguarda o veredito para saber se surfou ou não a maior onda da história. A expectativa é que a WSL e o Guinness divulguem o resultado até novembro.

A minha parte eu fiz, agora é esperar a WSL fazer a medição, homologação, e se Deus quiser ganhar esse recorde, trazer de volta para o Brasil. É um sonho não só meu. Foi um momento mágico, fui dormir na noite anterior sabendo que ia acontecer algo na minha vida, me senti muito bem conectado com o oceano e com meu time dentro da água. Eles fizeram isso acontecer, todos em prol da minha causa.

Foi o que fez a gente chegar nessa onda e sair com esse momento histórico, essa onda da vida. Fui dormir sentindo que ia pegar uma onda muito especial. Não sei se é o recorde, torcendo para que seja, mas para mim já está valendo, atingi essa meta de vida. Até novembro a gente vai saber.

O que mais Chumbo disse

O que sente diante da onda gigante: "Tudo que faço na minha vida é para aquele exato momento. Tudo que treino, me preparo e me conecto com oceano é para me deixar preparado para aquele entre a vida e a morte. Sei que se cair posso tomar um caldo imenso, perrengue, mas também posso fazer a maior onda da minha vida, minha meta é essa".

O que mais o emocionou no filme: "O nascimento dos meus dois filhos. São partes emocionantes para mim, é uma transição, eu era sozinho e do nada viramos família, transição engraçada. Minha primeira filha, Maitê, e depois no meu segundo filho mais acostumado, no embalo. E pelas conquistas que sempre sonhei. Conseguimos juntar tudo em dois, três anos de captação, e aconteceu essa mágica, filme dos sonhos".

Paternidade: Traz palavra bem pesada: responsabilidade. Palavra que é um peso, mais também traz uma energia, um boost que dá. Saio de casa pronto para fazer acontecer da melhor maneira possível, 100% para entregar tudo que preciso e voltar para eles. Tenho uma parceira que está do meu lado, que segura a onda total quando preciso viajar, manter rotina de atleta, de treinos, para conseguir entregar tudo. Monise faz esse papel 100%, consigo estar sempre bem para dar o meu melhor, voltar pra casa e cair no abraço".

Promessa à mãe: "Quando saí de casa há seis anos para surfar ondas gigantes, fiz uma promessa para minha mãe que não ia cair da prancha. E estou cumprindo, caindo o menos possível".

Acidente do irmão: "Foi um período muito difícil. A gente sabe que é uma situação que a gente está arriscando todo dia, que pode acontecer em qualquer lugar, mas é o esporte que a gente ama, que a gente viveu a vida inteira. A conexão que tenho com meu pai e irmão veio do surfe também, é o esporte da nossa vida. A sabe das consequências, do que pode acontecer. Na minha família, ninguém esperava que isso acontecesse com ele, esperavam que acontecesse mais comigo, porém são coisas do destino, e meu irmão passou por um livramento. Está aí firme e forte, 100% de novo, vai representar a gente nas Olimpíadas, está trazendo esse sonho de ser campeão mundial para casa. Família Chumbo está on".

Experiência de ser filmado para o documentário e no BBB: "Não tem comparação, o BBB é o BBB, live stream para o Brasil inteiro. Foi uma boa preparação para qualquer câmera, não fico mais com vergonha. Eu era tímido, meio envergonhado, BBB me deu uma maturidade muito maior para falar com as câmeras. Experiência muito mais louca e intensa da minha vida, mas 7 dias está bom".