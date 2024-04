Bahia vira e bate Fluminense em jogo de 3 horas e golaços no Brasileirão

O Bahia fez valer a força de sua torcida, superou o Fluminense por 2 a 1 de virada em jogo que beirou as três horas de duração na Fonte Nova e, com o resultado, somou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro.

Cano abriu o placar para os cariocas, mas Caio Alexandre e Cauly viraram o duelo para os donos da casa com dois golaços, um em cada tempo.

A partida ficou paralisada por mais de uma hora depois de o gramado apresentar condição insustentável: a chuva criou uma série de poças no campo, e o árbitro João Vitor Gobi decidiu esperar o dilúvio amenizar para prosseguir o embate.

Os times voltam a campo no fim de semana e têm clássicos pela frente pelo torneio. O Bahia encara o Vitória como visitante no domingo, enquanto o Fluminense, um dia antes, recebe o Vasco.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi dividido em duas partes. Até os 16 minutos, a bola rolou, e o Fluminense abriu o placar ao aproveitar erros defensivos dos mandantes, que quase balançaram as redes com Cuesta.

A chuva interrompeu a partida por uma hora, e Caio Alexandre empatou o duelo antes do intervalo em um lindo chute de fora da área pós-escanteio.

Na etapa final, o Bahia mostrou eficiência, virou com Cauly e sustentou a vitória até o apito final, já nos primeiros minutos de quarta-feira.

Gols e destaques

De Arias para Arias (e de Cano para o gol). O Fluminense não se intimidou com a forte chuva em Salvador, apertou a saída de bola do adversário e abriu o placar ainda na casa dos três minutos: o lateral Santiago Arias recebeu do goleiro Marcos Felipe no campo de defesa, tentou driblar o compatriota Jhon Arias e acabou desarmado — o colombiano acionou Cano, que finalizou forte e não deu chances de defesa: 1 a 0.

Cano abriu o placar para o Fluminense, que pressionou zaga do Bahia Imagem: SAN JR/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Fábio brilha e evita o pior. Os donos da casa tentaram responder na bola parada e quase igualaram o marcador pouco tempo depois. Cauly cobrou falta marcada na ponta direita em direção a Cuesta e viu Fábio mostrar reflexo após cabeçada do zagueiro. Manoel conseguiu afastar o perigo no rebote.

Chuva paralisa duelo. O árbitro João Vitor Gobi interrompeu o jogo na casa dos 16 minutos. O motivo? A situação do gramado da Fonte Nova, que ficou com uma série de poças assim que a chuva ganhou força. Pouco antes, aliás, a bola praticamente não rolou em um lance de ataque do Fluminense. Os capitães das equipes, Éverton Ribeiro e Fábio, foram chamados pelo juiz antes de a decisão ser confirmada. Os times, então, partiram para o vestiário.

Contando os minutos. A arbitragem esperou 30 minutos antes de retornar ao gramado para fazer testes. Depois disto, já com a chuva em menor volume, houve novo prazo para uma decisão: 15 minutos. Foi aí que João Vitor Gobi anunciou o reinício da disputa e chamou os times para novo aquecimento. A bola rolou novamente às 22h46, uma hora após a interrupção.

Funcionários usam rodo em gramado da Fonte Nova durante Bahia x Fluminense Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Caio Alexandre, no limite. O meio-campista do Bahia retornou para o embate elétrico — até demais. Ele deu um carrinho e atingiu as travas da chuteira na perna de Cano, que caiu gritando de dor e preocupou a comissão carioca. O atacante, no entanto, se recuperou, e o autor da falta foi advertido com amarelo.

Caio Alexandre, no gol. O camisa 19 do time de Rogério Ceni não se intimidou com o cartão e empatou a partida com muita categoria antes do intervalo: após escanteio da direita, a bola passou por todos os atletas dentro da área e sobrou para Caio, que cortou para dentro e acertou a rede lateral de Fábio: 1 a 1.

Cauly brilha e vira. O Bahia voltou para a etapa final na mesma pegada com que terminou o 1° tempo e acabou premiado: Jean Lucas dominou na ponta esquerda e acionou Cauly, que deu lindo drible em Manoel e fuzilou o gol rival: 2 a 1.

Clima quente. O confronto ficou marcado por tensão nos minutos finais: em ao menos duas oportunidades, o árbitro precisou separar os brigões para conter os ânimos. Resultado? Nove cartões amarelos foram aplicados pelo juiz antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2x1 FLUMINENSE

Data e horário: 16 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua da Costa

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Thaciano, Éverton Ribeiro, Everaldo (BAH); Lima, Alexsander, Martinelli, Ganso, John Kennedy (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Cano (FLU), aos 3 min do 1° tempo; Caio Alexandre (BAH), aos 34 min do 1° tempo; Cauly (BAH), aos 15 min do 2° tempo

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (De Pena); Cauly (Cicinho), Thaciano (Everaldo) e Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Kauã Elias), Manoel (Douglas Costa), Martinelli e Diogo Barbosa (Alexsander); André, Lima (John Kennedy), Ganso e Arias; Marquinhos e Cano (Isaac). Técnico: Fernando Diniz