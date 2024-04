Athletico-PR x Santos: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos visita o Athletico-PR em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola no gramado do CT do Caju, em Curitiba (PR), a partir das 15 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da Furacão TV.

PONTUAÇÃO



Athletico-PR - 4 ponto em 2 partidas - iniciou a rodada em 4º lugar



Santos - 6 pontos em 2 partidas - iniciou a rodada 1º lugar