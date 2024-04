Sem Fernando, Internacional chega a São Paulo para duelo contra o Palmeiras; veja relacionados

Nesta terça-feira, a delegação do Internacional desembarcou em São Paulo, um dia antes do confronto contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Barueri, o jogo começará às 20h (de Brasília), desta quarta-feira. Na estreia do Brasileirão, a equipe gaúcha venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio.

Fernando, meio-campista do Colorado, autor de um dos gols, não viajou com a equipe para São Paulo. O atleta, nos últimos dois treinamentos, permaneceu na academia para trabalho interno, visando recuperação física mais eficiente e rápida.

? São Paulo ? Chegamos para o confronto com o Palmeiras. pic.twitter.com/fyKB22qms2 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 17, 2024

O Internacional conta com a volta de Robert Renan, que não atua desde a eliminação do clube, no Campeonato Gaúcho, diante do Juventude, nas penalidades máximas. O zagueiro sequer foi relacionado nos últimos dois compromissos do time, contra o Real Tomayapo, pela Sul-Americana, e Bahia, pelo Brasileiro.

Além de Fernando, Aránguiz, Alan Patrick, Hyoran e Valencia seguem no departamento médico e também são desfalques para o jogo contra o Verdão.

Confira a lista de relacionados na integra:

Goleiros: Fabrício e Rochet



Defensores: Bernabei, Bustos, Hugo Mallo, Renê, Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão



Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Matheus Dias, Rômulo e Thiago Maia



Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Mauricio



Atacantes: Alario, Borré, Lucca, Wanderson e Wesley