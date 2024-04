'Não queremos hashtag, queremos respeito', diz Rosa sobre ameaças a Vini Jr

Torcedores do Barcelona cantaram músicas pedindo a morte de Vini Jr. na eliminação contra o PSG na Champions League. No Fim de Papo, o colunista Luís Rosa classificou o ato como "selvageria" e cobrou mais atitude dos clubes e entidades espanholas contra o racismo.

'O que fizeram com Vini Jr foi uma selvageria': "Estou muito triste por diversas razões. Eu me considero um torcedor fanático do Barcelona, fiquei muito triste, é um clube que gosto muito e torço, não escondo isso de ninguém, chegar a esse ponto de selvageria contra um jogador que, eu venho dizendo isso faz tempo nas tribunas em que falo, nos grupos de lideranças negras, a gente tem um trabalho muito forte para mostrar que não podemos viver só de hashtag. O Vini Jr é um exemplo de luta para nós, que traz a pauta das questões de cor, para a gente tentar entender e ter voz, muita gente fala que queremos as coisas de mão beijada, mas não, a gente quer respeito, assim como compartilhamos da luta das mulheres, temos que estar todos unidos nas lutas contra as desigualdades de raça, cor, de credo, de religião. Isso é importante".

'Cobramos menos hashtag e mais ações afirmativas': "Então, fico muito triste em ver uma instituição Barcelona sendo lembrada por uma coisa deplorável dos seus torcedores. Tomara que amanhã Vini Jr. consiga trazer essa classificação e lembrando que domingo tem Real Madrid e Barcelona em Madri. Se a direção não faz alguma coisa, que a torcida abrace o Vini Jr, que apoie seu jogador não só porque ele pode dar vitória ao Real amanhã, mas porque o Real pode sacramentar o título espanhol com uma vitória no próximo domingo. É uma coisa que se torna corriqueira, mas é importante falar, a gente cobra mais atitude, menos hashtag e mais ações afirmativas".

