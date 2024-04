Mattos: A bola puniu Barcelona e Atlético de Madri pelas ofensas a Vini Jr

Depois de torcedores do Barcelona pedirem a morte de Vini Jr. na eliminação contra o PSG na Champions League, o colunista Rodrigo Mattos destacou no Cartão Vermelho que a bola puniu o time catalão pelas ameaças dos seus torcedores. Segundo ele, o mesmo aconteceu com o Atlético de Madri, que foi eliminado pelo Borussia Dortmund.

Uma parte da torcida do Atlético de Madri chamou o Vinicius de "mono" (macaco, em espanhol) e a torcida do Barcelona duas vezes falou que o Vinicius tinha que morrer. A Uefa não puniu, mas a bola puniu. A bola puniu o Barcelona e o Atlético de Madri pela parte de suas torcidas, não a torcida toda, mas inclusive teve manifestação da torcida do Barcelona com coisa neofascista na arquibancada no Parque dos Príncipes, no primeiro jogo com o PSG. Acabou que as franjas radicais foram punidas. Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

A partir desta segunda (15), sempre às 17h, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

- Segunda-feira (15/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

19h30 - Cartão Vermelho - Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos falam sobre futebol, cultura, política e muito mais.