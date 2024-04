Luis Enrique celebra classificação do PSG sobre o Barcelona na Champions: "Fizemos um jogo completo"

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain eliminou o Barcelona e avançou à semifinal da Liga dos Campeões. O clube francês reverteu o 3 a 2 sofrido no Parque dos Príncipes, fazendo 4 a 1 nos catalães no Estádio Olímpico Lluís Companys. Luis Enrique, técnico do PSG, em entrevista coletiva após o confronto, exaltou o comprometimento de seus jogadores e achou o resultado justo pelo que foi apresentado dentro de campo.

"Começamos de forma brilhante. Aos 12 minutos, Lamine (Yamal) fez uma jogada espetacular e o Barça marcou primeiro. Depois, há a expulsão de Araújo. Fizemos um jogo completo do início ao fim. Os nossos jogadores estão orgulhosos desta vitória", afirmou Luis Enrique.

Questionado a respeito da expulsão de Ronald Araújo, aos 29 minutos da primeira etapa, o comandante do PSG preferiu não comentar sobre a arbitragem. "Não costumo julgar. Não vi. Tento protestar pouco ou nada. Hoje, a nossa equipe deu um passo de maturidade. Vamos jogar contra o Dortmund, que já enfrentamos na fase de grupos. Não estou falando dos árbitros. Há 12 anos que tento aceitar qualquer decisão e focar no que posso controlar."

Dans nos veines ?? Direction les demi-finales ! ???? pic.twitter.com/LvFEjqfHgB ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2024

"Como foi difícil para mim jogar contra o Barça. Tentei controlar minhas emoções. Não merecíamos perder (na ida), mas perdemos, não merecíamos sofrer um gol hoje em 12 minutos, mas sofremos. É óbvio que a expulsão desempenha um papel importante. O resultado é justo", pontuou.

O espanhol projetou o duelo contra o Borussia Dortmund pela semifinal da competição europeia. O clube alemão, nas quartas de final, eliminou o Atlético de Madrid, nesta terça-feira. Para Luis Enrique, a eliminatória será 'igualmente louca'.

"Com certeza a semifinal será igualmente louca. O Dortmund joga muito bem. Eles geram ações com e sem bola. Você lembra que estavamos no grupo da morte? Agora, nos veremos na semifinal. Será difícil, mas há tempo para nos prepararmos. Queremos dar alegria aos nossos torcedores", pontuou o técnico relembrando os confrontos da fase de grupos, em que o PSG venceu um (2 a 0) e empatou o outro (1 a 1).

Luis Enrique aproveitou para elogiar Mbappé, que fez dois gols no duelo desta terça-feira. O treinador, porém, não quis falar sobre a renovação do astro francês. "Esperemos que o Sr. Kylian Mbappé fale. A partir daí daremos a nossa opinião. Sou uma testemunha silenciosa. O trabalho de Kylian na pressão hoje foi fundamental."