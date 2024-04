Diretor do Corinthians vai processar bolsonarista que discriminou a Fiel

O diretor estatutário de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, afirmou na noite desta terça (16) que vai processar a bolsonarista Camila Abdo por uma publicação preconceituosa que ela fez sobre a torcida do clube.

O que aconteceu

Rubão escreveu que eles vão se encontrar em breve "no tribunal". O diretor também lembrou da luta do clube contra a ditadura militar pelo movimento da Democracia Corinthiana.

Ele deu a declaração após a bolsonarista dizer que fez "uma brincadeira de mau gosto" sobre o Corinthians. Ela, que trabalha na Revista Oeste, fez a retratação após seu post discriminando a torcida do clube ter viralizado no início desta semana.

Fiz uma brincadeira de mau gosto sobre o Corinthians. A reação dos torcedores deixa claro que errei. Peço desculpas aos que se sentiram ofendidos. Camila Abdo, no X

40 anos da luta pela Democracia!! O Corinthians foi o único time do Brasil a peitar a ditadura e lutar contra a censura e para a imprensa ser livre!! Hoje vc só foi capaz de escrever essa MERDA porque nós lutamos por vc!! Nos veremos em breve no tribunal!! Salve o Corinthians!! Rubão, em resposta

Publicação discriminatória

No último domingo (14), Camila fez uma publicação associando a torcida do Corinthians com criminosos. Ela publicou um vídeo das arquibancadas da Neo Química Arena antes do jogo contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão.

Hoje tem jogo do Corinthians no Itaquera. Se a PM bater lá agora, ela acha todos que não voltaram da saidinha, os procurados e os fugitivos. Bora PM. Tá fácil. Camila Abdo, no X, no domingo

A postagem discriminatória viralizou, e corintianos ficaram indignados. Diversos torcedores começaram a fazer cobranças diante do conteúdo e da associação feita pela bolsonarista.

Antes de publicar a espécie de retratação, Camila disse que seu post foi denunciado e ironizou. Nos comentários, internautas publicaram prints contradizendo que a publicação foi excluída.

Caraca, denunciaram tanto o post do vídeo do Corinthians que o POST CAIU. SERIO! CAIU. Falar de mulher pode, ofender sulista pode, falar de bolsonarista tbm. Mas fazer piada com time não pode. Entendi. Camila Abdo, no X