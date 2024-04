Champions: Em jogo de muitas viradas, Borussia bate Atlético e chega à semi

O Borussia Dortmund eliminou o Atlético de Madri da Liga dos Campeões, após vencer o jogo de volta das quartas de final, por 4 a 2, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

Os donos da casa abriram 2 a 0 em cinco minutos com Julian Brandt, aos 34, e Ian Maatsen, aos 39. No segundo tempo, foi a vez de Füllkrug e Sabitzer deixarem o deles, com um intervalo de dois minutos.

O Atlético de Madri descontou com Hummel contra e Ángel Correa, ambos no segundo tempo.

No primeiro jogo, o time espanhol venceu por 2 a 1 e estava com um pé na semi. Aos 39 do primeiro tempo foi a vez do Borussia estar momentaneamente classificado; aos 19 da segunda etapa, o Atlético reassumiu a posição e, aos 28, o clube alemão decretou que a vaga era sua.

O placar agregado foi de 5 a 4.

O Borussia enfrentará o PSG, na semifinal, que eliminou o Barcelona.

Griezmann, do Atletico Madrid,e Emre Can, do Borussia Dortmund, durante as quartas de final da Liga dos Campeões Imagem: BSR Agency/Getty Images

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo confronto entre ataque e defesa. Jogando com a sua torcida e precisando de pelo menos um gol para levar a partida para os pênaltis, o Borussia foi para cima, enquanto o Atlético, com a vantagem, se manteve fechadinho.

O time alemão precisou ter bastante paciência e calma para conseguir furar a defesa do time visitante. Mas, foram recompensados e em cinco minutos marcaram duas vezes, virando o jogo e levando a muralha amarela explodir de euforia.

O Atlético que, até então, jogava no contra-ataque, teve a chance de ampliar sua vantagem no início do jogo, mas desperdiçou a oportunidade.

Com os dois gols marcados pelos alemães, Simeone viu sua estratégia ruir. O time sentiu muito os gols do Borussia e se desesperou em campo.

Após o intervalo, o Atlético voltou com três alterações. As substituições recolocaram o time no ataque e os gols saíram: primeiro contra com Hummel e depois com Correa, que tinha entrado no intervalo.

Mas o Borussia não se abalou e foi para cima. Os donos da casa aproveitaram que o Atlético tinha dado uma relaxada, e pressionaram a defesa, marcando dois gols num intervalo de três minutos.

Novamente o Atlético não conseguiu lidar com os dois gols relâmpagos do Borussia, e não mostrou poder de reação para tentar levar o jogo para a prorrogação.

Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, comemora gol da classificação para a semi da Liga dos Campeões Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Principais lances:

Azpilicueta salva! O Borussia teve sua primeira chance de abrir o placar, logo aos dois minutos. Adeyemi arrancou pela esquerda e cruzou para Sabtizer, que estava dentro da área. Ele dominou, mas demorou para finalizar e Azpilicueta bloqueou o chute.

Para fora! Dois minutos depois foi a chance do Atlético abrir o placar. Griezmann roubou a bola no campo de defesa e passou para Morata, que avançou sozinho para a área do Borussia. Ele ficou cara a cara com o goleiro Kobel, mas acabou finalizando para fora.

Gol! 1-0 Em seu 500º jogo, Hummels deu um grande passe para Brandt dentro da área. Ele escapou da marcação de Witsel e chutou de esquerda para o gol. O goleiro Oblak até conseguiu tocar na bola, mas ela acabou passando por entre as pernas dele, estufando o fundo da rede, aos 34.

Gol! 2-0 Cinco minutos depois o Borussia conseguiu marcar o segundo e virar o placar. Sabitzer tocou para Maatsen, de calcanhar. Ele dominou e chutou cruzado, no canto esquerdo de Oblak.

Gol Contra! 2-1 Griezmann cobrou escanteio aos quatro minutos do segundo tempo, direto na área. Hermoso subiu para cabecear, mas Hummels acabou desviando a bola com o pé esquerdo, atrapalhando Kobel de fazer a defesa.

Gol! 2-2 Correa recolocou o Atlético novamente na frente. Em uma jogada de muita insistência, com três finalizações, o camisa 10 deu o passe para Riquelme pela esquerda, que finalizou no gol, mas Kobel defendeu. A bola voltou para o argentino, que chutou para o gol, foi travado e, em seguida, finalizou forte no alto, marcando para o time visitante.

Gol! 3-2 Füllkrug empatou o placar agregado, aos 26, dando esperança para o torcedor alemão. Sabitzer cruzou para a área e Füllkrug subiu mais altou que Giménez, cabeceando para dentro do gol.

Gol! 4-2 Borussia classificado. Dois minutos depois Emre Can lançou para o campo de ataque. Brandt deixou para Füllkrug, que foi travado na hora do chute. Mas Sabitzer, no rebote, finalizou forte, estufando a rede.

Ficha Técnica

Borussia Dortmund 4 x 2 Atlético de Madri

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 16 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Cartões amarelos: Azpilicueta, Hermoso (Atlético de Madri); Ryerson (Borussia Dortmund)

Gols: Brandt (34'/1t), Maatsen (39'/1t), Füllkrug (26'/2t), Sabitzer (28'/2t) - Borussia Dortmund; Hummel (GC) (4'/2t), Ángel Correa (19'/2t) - Atlético de Madri

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer e Emre Can; Brandt (Reus), Adeyemi (Bynoe-Gittens) e Sancho (Özcan); Füllkrug. Técnico: Edin Terzic

Atlético de Madri: Oblak; Molina (Pablo Barrios), Witsel, Giménez, Hermoso e Azpilicueta (Riquelme); Koke, Marcos Llorente e De Paul (Ñiguez); Griezmann e Morata (Ángel Correa). Técnico: Simeone