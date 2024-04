Bellingham abre o jogo antes de duelo diante do Manchester City, válido pela Champions League

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Jude Bellingham falou a respeito do jogo de volta das quartas de finais da Champions League contra o Manchester City, na Inglaterra, e deu dicas de como a equipe se portará jogando no Etihad Stadium.

O meio-campista inglês ainda deu detalhes sobre sua adaptação ao Real Madrid e seu momento atual na temporada.

Sentimentos antes do jogo

"Estou realmente ansioso para jogar. Estou muito animado e mal posso esperar pela hora de jogar."

Favoritismo

"Acho que as pessoas apostam no Manchester City porque ganharam a tríplice, jogam muito bem, mas sei que o Real Madrid tem uma equipe muito boa e vamos nos dar bem. Não sei, mas tenho fé."

Combate ao racismo

"Temos que fazer mais coisas contra o racismo porque é uma coisa horrível e não deveria acontecer. Com Vinicius, a culpa é transferida pela forma como ele joga, e isso não é justo. Faça um apelo às pessoas que estão nas instituições e espere que quem tem que cuidar de você, cuide de você."

Expulsão contra o Valencia

"Comecei muito bem a primeira parte da temporada e o que atrapalhou um pouco o meu ritmo foi a lesão contra o Girona, perdi um pouco o ritmo. Em Valência, marquei um gol que para mim foi muito bom, então é verdade que não fui totalmente responsável. Depois é verdade que perdi o ritmo de novo. Não me importo com as críticas, aceito."

Adaptação em Madri

"Há muitas coisas que posso dizer. Estou muito grato por estar no Real Madrid e muito orgulhoso de usar o escudo no peito. Também estive em Dortmund e isso dá muita experiência, também para contribuir para a seleção nacional. Agradeço aos meus pais e a todos que estiveram ao meu lado nesse período."

Recorde de gols

"Acho que não fico ansioso se não marcar, fico ansioso se o time não vencer. Adoro fazer gols, e quando você entra no ritmo não quer parar, mas entendo que meu o meu papel também pode ser diferente. Não esperava marcar tanto e não tenho um objetivo claro, espero que possa continuar marcando."

Seu papel na partida

"Espero que o time vença, tudo que eu faço fica em segundo plano. Se eu puder contribuir, ótimo, mas quero ajudar tanto no ataque quanto na defesa."

Sentimento de vingança

"Falei com meus companheiros que perderam aqui no ano passado por 4 a 0 e eles estão ansiosos. Mas é outro jogo e não vamos levar isso em consideração, porque você não começa com 4 a 0 e temos muitas qualidades."

Pontos fortes do Real Madrid

"Trata-se de atacar como equipe, defender como equipe e sermos corajosos e fiéis a quem somos, sem ter medo."

Posição favorita

"Tem havido muitas baixas, e é normal que o treinador tente mudar algumas coisas. Mostrei que posso jogar em várias posições e não se trata de escolher em que posição jogar, mas sim de ouvir as orientações da comissão técnica. "

Avaliação de Ancelotti

"Acho que ele é quem mais soube me comandar. Ele é uma pessoa muito boa e faz você se sentir confortável. Acho que foi maravilhoso me adaptar ao time e entender meu potencial. É a primeira vez que jogo como '10' e acho que é sobre Ancelotti. Estou muito grato."

Possível contratação pelo Manchester City

"Falei com muitos clubes quando quis sair. Mas quando o Real Madrid me ligou não quis pensar duas vezes. A minha família me ajudou muito e pude escolher bem, não há dúvida."

Relacionamento com Vinicius e Rodrygo

"No geral tenho um relacionamento muito bom com todos os jogadores. Tenho um relacionamento muito bom com o Rodrygo e o Vinicius e dentro de campo temos uma conexão. Eles são humildes e trabalhadores, espero que continuemos jogando assim por um bom tempo, começando pelo jogo de amanhã."