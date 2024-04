Mais rápido que Bale, Paulo Henrique supera desconfiança no Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Paulo Henrique está prestes a começar um novo Brasileiro pelo Vasco, mas em outro status. Antes sem espaço, o lateral-direito "renasceu" no clube sob o comando do técnico Ramón Díaz e se tornou titular. Um dos pontos fortes na briga por vaga no time é a velocidade. Na vitória sobre o Fortaleza no Brasileiro passado, atingiu 37,5 km/h, marca superior aos 36,9 km/h que colocaram Gareth Bale como mais rápido do mundo nos tempos de Real Madrid.

Trabalho para ajudar o Vasco a ter êxito em jogos e competições. Realmente, essa marca na partida contra o Fortaleza foi muito expressiva. Eu acredito que é possível superá-la, mas não é algo que coloco como meta. Se acontecer vai ser bem legal, mas o fundamental é estar bem, com uma sequência regular de atuações para ajudar o time

Paulo Henrique

O jogador chegou ao clube de São Januário em fevereiro do ano passado. Importante na reta final da campanha pela permanência na Série A, teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Cruz-Maltino por cerca de R$ 4,8 milhões."

"A comissão técnica chegou em um momento delicado, mas conseguiu trabalhar a intensidade e nosso psicológico. Aproveitei a oportunidade, a confiança que eles me passaram. Quando surgiu a oportunidade, consegui abraçar e entregar. Tivemos alguns problemas de lesão que acabaram atrapalhando um pouco Aproveitamos esse período sem jogos para ajustar o que não deu certo", disse.

O que mais ele falou?

Treino específico para velocidade

"É necessário ter uma rotina regrada. Dormir a quantidade de horas necessárias para o descanso, ter cuidado com a alimentação, a rotina de treinos não só no Vasco, mas fora. Essa preocupação com a rotina é fundamental para o sucesso, não só com a questão da velocidade, que exige muito o trabalho de força e cardio, mas também outros aspectos importantes."

Compra pelo Vasco

"Eu me adaptei muito bem ao Vasco, e rapidamente criei também um vínculo bem legal com o clube. A história do Vasco é necessária e rica. A torcida motiva muito. Tive atuações importantes, como no clássico contra o Botafogo. Então, acredito que isso, no fim, fez o Vasco me valorizar e mostra também a força de investimento."

Disputa de posição com o Puma

"Sou uma pessoa muito tranquila. Um dos segredos do nosso elenco é a união que todos têm: líderes, experientes, jovens, todos são próximos e se ajudam. E o Puma é um grande jogador, de seleção. É muito bom ter ele no elenco e poder dividir com ele a posição. O fato de ter essa disputa sadia com um atleta deste gabarito só faz com que me empenhe mais para sempre buscar meu espaço."