São Paulo goleia AD Guarulhos nas categorias sub-15 e sub-17 da Copa Buh; confira

Durante a manhã desta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Buh, os times sub-15 e sub-17 do São Paulo golearam o AD Guarulhos. Os dois jogos foram realizados em Cotia. O clube joga a competição com as equipes sub-14 e sub-16, um ano abaixo da idade-limite do torneio.

No torneio da categoria sub-15, o Tricolor goleou o adversário por 12 a 1. Davi Yuto foi destaque da partida, com quatro gols marcados. Miguel Coppede, Rhian Marinho, Luigi Gabriel, Gabriel Mendes, Carlos Eduardo, Arthur Gustavo, Lucas Miranda e João Lucas completaram o placar.

Já na categoria sub-17, o São Paulo também atropelou o AD Guarulhos. Thiago e Guilherme foram importantes peças do jogo são paulino, pois cada um balançou as redes três vezes. Calci (2x), Leonardo, Nicolas, Cauã, Paulo e Vitor fizeram os demais gols.

Com os resultados, as duas equipes somam duas vitórias em duas rodadas no campeonato. Na primeira rodada, os tricolores golearam o Codó por 10 a 0 na categoria sub-15, enquanto o sub-17 venceu o Mesc por 15 a 0.

Agora, os dois times do Tricolor aguardam a definição da tabela da próxima fase da Copa Buh.