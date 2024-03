Presidente do Santos evita prazo para quitar dívida que impede contratações

O presidente Marcelo Teixeira, do Santos, evitou dar prazo para quitar a dívida do Santos com o Krasnodar, da Rússia, a respeito da contratação de Cueva e que impede o Peixe de contratar novos jogadores.

Vamos pagar, vamos acertar. Não tem prazo, mas estamos reunindo [dinheiro]. Mais uma vez, vai prejudicar bastante o orçamento, que já está comprometido. Não há outra alternativa, temos que cumprir isso e vamos pagar. Marcelo Teixeira, na zona mista após a vitória do Santos sobre o Bragantino

O que aconteceu

O Santos deve cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual) ao Krasnodar pela contratação de Cueva. O Peixe já havia feito um acordo para quitar a dívida neste mês, mas não cumpriu.

O Krasnodar recorreu à Fifa, que impôs um transfer ban ao Santos. Agora, o Peixe não pode contratar e registrar novos jogadores até que quite a dívida com os russos.

Segundo apurou o UOL, os russos querem o pagamento à vista da dívida. Eles, inclusive, já recusaram duas ofertas de parcelamento.

O Krasnodar vê a ida de Joaquim com bons olhos, mas Marcelo Teixeira afirmou que esta não é uma das alternativas que o Santos irá aceitar.

Não vamos ceder. As únicas opções que demos não incluíam os titulares. A prioridade do Santos era dar garantias. Esperávamos que fosse suficiente, demos contratos novos, provando que o Santos tinha recebido e se comprometeria em fazer as parcelas de acordo com os recebimentos durante o ano. Não eram parcelas longas, mas é natural que haja um desgaste, é compreensível. Marcelo Teixeira

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Foram 16 partidas pelo Peixe na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, prometeu um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.