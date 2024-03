Palmeiras terá Endrick titular e Gómez no banco para semifinal contra Novorizontino; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o jogo contra o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O zagueiro Gustavo Gómez, que se recuperou de fratura no dedo do pé esquerdo, e vinha desfalcando o Verdão desde o dia 18 de fevereiro, volta a ficar à disposição de Abel Ferreira.

O zagueiro Murilo e o atacante Endrick, que estiveram com a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, estão entre os 11 iniciais. Ambos retornaram ao clube na última quarta-feira. Richard Ríos, que estava com a seleção colombiana, é opção para Abel Ferreira.

Para este duelo, o treinador não pode contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

Sendo assim, o Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Essa partida marca o retorno do Verdão ao Allianz Parque depois de exatamente dois meses de seu último jogo lá. Nesse período, o gramado do estádio passou por uma reforma.

O Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão na liderança geral e com isso ganhou a vantagem de decidir as partidas eliminatórias em casa. Na fase anterior, os comandados de Abel Ferreira golearam a Ponte Preta por 5 a 1. Do outro lado, o Novorizontino deixou para trás o São Paulo ao levar a melhor nas penalidades depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.

A equipe comandada por Eduardo Baptista tem a seguinte escalação: Jordi; Cesar Martins, Luisão, Geovane, Chico e Reverson; Romulo, William Lepo, Marlon e Waguininho; Neto Pessoa.

A vaga na final é decidida em jogo único. Assim, em caso de empate no tempo normal, o finalista será definido nos pênaltis. Quem avançar encara o Santos, que se classificou à final depois de vencer o Red Bull Bragantino na última quarta-feira.