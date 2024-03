Finalista no Gaúcho, Juventude aposta no equilíbrio financeiro para alcançar metas durante a temporada

Ao vencer o Internacional nos pênaltis, em pleno Beira-Rio, na última segunda-feira, o Juventude se tornou o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), o clube enfrenta o Grêmio, pela partida de ida da grande final do torneio. Com a classificação, o Jaconero volta a disputar uma decisão de estadual, depois de oito anos.

A presença na final reafirma o bom início de ano da equipe, que tem se apoiado na austeridade financeira para conquistar os objetivos traçados para a temporada. No Gauchão, os comandados de Roger Machado apresentaram uma campanha sólida e voltaram a figurar entre as principais potências do estado.

Para o presidente Fábio Pizzamiglio, a classificação do Juventude é a consolidação de um trabalho desenvolvido desde a pré-temporada.

"Essa classificação é muito significativa, pois chegar à final do Gauchão foi um objetivo traçado desde o começo da temporada. E trabalhamos muito para isso. É fundamental que o clube volte a decidir campeonatos e disputar títulos. Isso aproxima o torcedor da equipe, algo que será muito importante para nós no decorrer da temporada. Agora que garantimos a classificação, vamos por mais. Sabemos que somos capazes e iremos brigar pelo título a cada minuto dos dois jogos da decisão", afirmou.

"Ao longo dos últimos anos, o equilíbrio financeiro tem sido um dos pilares da nossa gestão. Entendemos que este é um ponto fundamental para que possamos ser competitivos ao longo do ano, uma vez que não temos um grande orçamento em comparação às demais equipes da elite. Temos trabalhado arduamente para diminuir essas diferenças, gerar novas receitas e elevar o orçamento do clube, sempre mirando brigar por coisas maiores", acrescentou Pizzamiglio.

Em 2024, o Juventude volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Será a terceira temporada do clube na elite em quatro anos. Na Copa do Brasil, até o momento, a equipe também tem correspondido e espera a definição de seu adversário na terceira fase da competição. Com tantos compromissos durante a temporada, a diretoria alviverde entende que o elenco precisa estar em um alto nível de competitividade.

"A Série A é um dos campeonatos mais disputados do mundo, e exige um alto nível de preparação. Desde o ano passado, temos buscado contratar um perfil de atletas condizentes com as nossas pretensões, que sejam comprometidos, tenham espírito de luta e que apresentem condutas exemplares em todos os aspectos. Outra preocupação é investir nas condições de trabalho que oferecemos no clube. Um bom ambiente de trabalho para atletas, comissão técnica e funcionários, é fundamental para que os resultados dentro de campo apareçam", complementa o mandatário do Jaconero.

Desde que retornou à elite, em 2021, o Juventude tem trabalhado para se consolidar entre as principais equipes do país. Estar em destaque no cenário nacional ajuda na valorização da marca, além de angariar novas oportunidades comerciais para a instituição. No início do ano, por exemplo, o clube firmou contrato milionário de patrocínio máster com a casa de apostas Stake.

Embora o momento seja positivo, Pizzamiglio ressalta que é importante ter cautela, e reforça as metas do clube para a disputa da Série A do Brasileiro, que se inicia em abril.

"A manutenção na Série A ainda é o nosso principal objetivo nesta temporada, e devemos ter esta consciência. Uma vez que a permanência na competição for garantida, podemos começar a mirar novos objetivos que surgirem ao longo da temporada", concluiu o presidente.