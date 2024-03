Endrick volta da seleção em alta e tenta deslanchar no Palmeiras em momento decisivo

Com apenas 17 anos, Endrick chamou a atenção do mundo nesta última data Fifa. O atacante viveu a sua segunda experiência pela seleção brasileira e se destacou. Agora, o garoto volta ao Palmeiras para tentar manter a boa fase e ajudar o seu clube a chegar na final do Campeonato Paulista.

A joia alviverde marcou os seus primeiros dois gols com a amarelinha. No sábado, ele brilhou ao entrar no decorrer do segundo tempo e anotar o único tento da vitória brasileira por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em pleno Wembley.

Assim, Endrick se tornou o quarto atleta mais jovem ao anotar um tento com a camisa da Seleção Brasileira. Com 17 anos e 245 dias, ele fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). O top 5 também conta com Coutinho (17 anos e 323 dias).

Após o feito histórico, os holofotes em cima do atacante cresceram ainda mais, até porque o próximo jogo do Brasil seria no Santiago Bernabéu, futura casa do atleta. E ele deu um bom cartão de visitas para os torcedores do Real Madrid. Com apenas cinco minutos em campo, marcou um belo gol e ajudou a equipe de Dorival Júnior a empatar em 3 a 3 com a Espanha.

Endrick, portanto, encerrou a data Fifa em alta. Segundo dados do Sofascore, ele precisou de apenas 32 minutos em campo para marcar um gol, teve 100% de acertou nas três finalização que efetuou e somou 22 ações com a bola (11 para marcar).

Agora, o jogador de 17 anos volta ao Palmeiras tentando manter o bom rimo para deslanchar com a camisa alviverde em 2024. Nesta temporada, o garoto ainda não soma muitas participações em gols. Ele balançou as redes apenas uma vez, no clássico contra o Corinthians, e deu uma assistência em seis jogos.

Ao todo, já são 66 compromissos e 18 gols pelo clube paulista. O garoto fica no Verdão até julho, quando completa 18 anos e parte para o Real Madrid.

O Palmeiras espera contar com o brilho de Endrick nesta quinta-feira, quando recebe o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).