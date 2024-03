Ceará vence com gol no fim e enfrenta o Sport nas quartas da Copa do Nordeste; Bahia encara o Náutico

Nesta quarta-feira, o Ceará recebeu o Itabaiana, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela oitava ? e última ?rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, e venceu por 2 a 1. Neném abriu o placar para os visitantes, mas Facundo Castro empatou e Erick Pulga, já nos acréscimos, garantiu a virada mandante.

Com o resultado, o Vozão garante classificação às quartas de final do torneio regional na quarta colocação do Grupo A, com 15 pontos ? um a mais que o Vitória, que está eliminado. Dessa forma, a equipe cearense encara o Sport, que bateu a Juazeirense em casa e assegurou a liderança, na próxima fase.

Ainda nessa chave, o CRB avançou na vice-liderança, com 15 unidades, após vencer o Altos-PI, por 2 a 0, e agora terá pela frente o Botafogo-PB, que passou em terceiro, com a mesma pontuação, ao superar o time reserva do Bahia por 3 a 0.

Tudo definido! Vamos para as quartas de final da maior competição regional do mundo! ??? Quem será o campeão da Lampions 2024? ? Diz aqui pra gente! #CopadoNordesteBetNacional pic.twitter.com/Ks2IoijWvM ? Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) March 28, 2024

No Grupo B, por sua vez, o Tricolor de Aço entrou em campo com a primeira colocação já garantida e, mesmo com o revés, terminou a fase de grupos com 18 pontos conquistados. Nas quartas, portanto, encara o Náutico, que se classificou mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América-RN.

Para fechar os confrontos da próxima fase, por fim, o Fortaleza, que ficou na segunda posição apesar do revés por 3 a 2 para o Maranhão, enfrenta o Altos-PI, terceiro colocado e atrás do Leão do Pici pelos critérios de desempate. Vale destacar que os duelos das quartas de final ainda não tem data e horário definidos.