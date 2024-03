Ceará bate Fortaleza e entra na zona de classificação da Copa do Nordeste

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Fortaleza no Clássico-Rei, por 1 a 0, na Arena Castelão, hoje (20). O gol do triunfo do Vozão foi marcado por Raí Ramos, ex-São Paulo.

Com a vitória, o Ceará alcançou os nove pontos e entrou na zona de classificação às quartas de final da competição, ficando na quarta posição do Grupo A. Do outro lado, o Fortaleza permaneceu no segundo posto do Grupo B, com os mesmos oito pontos do início da rodada, e viu a distância para o líder Bahia aumentar de quatro para sete pontos. O Leão do Pici não consegue mais alcançar o rival baiano na liderança.

As duas equipes, agora, passam a focar já na sétima rodada da Copa do Nordeste. Neste sábado (23), o Fortaleza terá outro difícil desafio pela frente: o Vitória. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), também na Arena Castelão.

O Ceará, por sua vez, entra em campo um dia depois. O Vozão mede forças com o Treze neste domingo (24), às 16h, no Estádio Governador Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande (PB).

Como foi o jogo

O Fortaleza começou a partida pressionando o Ceará e quase abriu o placar aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, Kuscevic cabeceou na trave. Em nova tentativa, um minuto depois, Zé Welison cruzou e Yago Pikachu, sozinho, subiu de cabeça para completar para o gol. O goleiro Richard fez grande defesa para impedir o gol tricolor.

Com 17 minutos, foi a vez do Ceará assustar o Fortaleza. Aylon ganhou bem no meio-campo e serviu Facundo Barceló, que soltou uma pancada de fora da área e obrigou o goleiro João Ricardo a espalmar para escanteio.

O ritmo da partida decaiu a partir dos 25 minutos, muito por conta do início bastante intenso. Aos 36, Bruno Pacheco tentou jogada individual. O jogador apareceu do lado esquerdo, cortou para o meio e bateu no gol, mas não pegou bem e mandou pela linha de fundo. Com isso, o Clássico-Rei foi para o intervalo em 0 a 0.

Com seis minutos do segundo tempo, o Fortaleza quase abriu o placar. Sasha apareceu pelo lado esquerdo da grande área, avançou por ali e chutou forte no gol para boa defesa do goleiro Richard.

Aos 19 minutos, o Ceará voltou a criar uma ótima chance de gol. Raí Ramos arriscou um chute forte da intermediária, mas João Ricardo fez grande defesa e mandou para escanteio com a ponta dos dedos. Na cobrança, a bola sobrou com o próprio camisa 2, que finalizou cruzado novamente e dessa vez teve sucesso, abrindo o placar no clássico.

Com 33 minutos da etapa final, o Leão do Pici teve ótima chance de empatar o duelo, mas não conseguiu. Lucero recebeu lançamento dentro da grande área, teve o domínio e chutou no gol, mas Richard saiu e fez a defesa.

Dois minutos depois, Moisés teve a bola do empate, mas desperdiçou. Após cruzamento na grande área, o zagueiro Ramon afastou mal. Na sobra, o camisa 21 pegou de primeira, mas mandou para fora.

No fim da partida, ainda deu tempo de Richard salvar o Vozão novamente. O goleiro fez mais uma grande defesa em cobrança de falta de Marinho e foi o herói da noite para o Ceará.