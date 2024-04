Com passagem pelo City, Adarabioyo, do Fulham, recusa renovação e está de saída do clube

Segundo o The Athletic, o zagueiro Tosin Adarabioyo está de saída do Fulham após recusar todas as propostas de renovação feitas pelo clube. Assim, o atleta deve deixar o time no fim da temporada.

Já no fim de seu contrato, o jogador está livre para assinar com qualquer clube. Vale ressaltar que o Monaco-FRA, nos últimos mercados de transferências, demonstrou interesse na contratação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fulham Football Club (@fulhamfc)

Além do clube francês, West Ham e Tottenham, ambos da Inglaterra, também estão interessados em levar o zagueiro de 26 anos.

Por fim, Adarabioyo foi contratado por cerca de um milhão e meio de euros (8 milhões de reais) em 2020, uma temporada antes da chegada do técnico português Marco Silva, que rapidamente o colocou como peça fundamental na equipe