Ainda no Paraguai, Fluminense inicia treinamentos para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, no Paraguai, o Fluminense iniciou sua preparação para o jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Os cariocas vêm de empate sem gols contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América.

O volante André, que teve lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, será desfalque para o duelo contra o Timão, e iniciará seu tratamento no CT Carlos Castilho.

Ainda no Paraguai, iniciamos a preparação pra enfrentar o Corinthians! ??? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/3B7nc7mzXG ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2024

Além do volante lesionado, o Fluminense não contou com a presença de Alexsander, John Kennedy, Kauã Elias e Arthur no treinamento, já que foram punidos e afastados por questões disciplinares. Os atletas não viajaram ao Paraguai.

Titular na última partida, o goleiro Fábio fez trabalhos regenerativos na academia. Felipe Alves e Vitor Eudes foram para o campo e treinaram com bola.

Goleiros em ação no #DiaDoGoleiro! Titular na partida de ontem, Fábio fez trabalhos regenerativos. Felipe Alves e Vitor Eudes foram para o campo. pic.twitter.com/ukpDB2eNWl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2024

Um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e PH Ganso; Marquinhos, Arias e Germán Cano.

O técnico Fernando Diniz ainda terá o treinamento deste sábado para definir os titulares.

Corinthians e Fluminense se enfrentam, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.