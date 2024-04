Carille lamenta atraso do Santos para jogo contra o Avaí, reclama da polícia e cobra CBF

O Santos se atrasou para o início da partida contra o Avaí, nesta sexta-feira, e entrou em campo já com o hino nacional sendo excetuado na Ressacada. O técnico Fábio Carille falou sobre o episódio após a vitória de 2 a 0.

O comandante afirmou que a delegação se atrasou para chegar ao estádio devido por conta de uma má organização da polícia de Florianópolis. O santista criticou as autoridades e cobrou medidas da CBF.

"Muito chato isso, entrar no campo com o hino já tocando. Chegamos tarde, a polícia não fez um trabalho legal. A escolta não fez um trabalho legal, segurou nosso ônibus. Coisa chata. Tínhamos tudo programado, falamos com eles e eles não fazendo força nenhuma para abrir caminho, respeitando todos os semáforos. Em outros lugares abre espaço para andar", disse.

"A CBF precisa intervir. Não há mais espaço e tempo para isso. Os órgão que cuidam disso tem que ter sabedoria e saber que não é mais assim", finalizou.

Devido ao atraso do Alvinegro Praiano, o jogo começou com cerca de dois minutos de atraso.

Segundo o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, atrasar o "início da realização de partida ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida" pode render uma multa de R$ 100,00 até R$ 1.000,00 por minuto.

O Santos venceu o compromisso contra o Avaí por 2 a 0, com gols de JP Chermont e Julio Furch.

Com o resultado, o Peixe pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols.

O Alvinegro Praiano volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.